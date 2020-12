EU soll Impfstoff noch im Dezember zulassen

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will den Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer Regierungskreisen zufolge am 23. Dezember zulassen. Zuvor hatte die «Bild-Zeitung» am Dienstag darüber berichtet. Demzufolge könnte der Impfstart in Deutschland dann noch in diesem Jahr erfolgen. Im Gespräch sei der 26. Dezember 2020.

Eine Sprecherin der EMA bekräftigte, die Behörde werde spätestens am 29. Dezember über die die Zulassung entscheiden. Darüber hinaus wollte sie sich nicht äußern. Bei Biontech war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass bis Ende Sommer 2021 rund 60 Prozent der Bürger in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sein könnten.

