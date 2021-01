Mann tötet zwei Frauen bei Überfall auf Arbeitsamt

Am Donnerstagmorgen hat ein bewaffneter Mann im Süden Frankreichs zwei Frauen getötet. Die erste Frau fiel dem Mann in einem Arbeitsamt in der Stadt Valence zum Opfer. Dabei handelt es sich nach Medienberichten, die sich auf polizeiliche Informationen berufen, um eine Mitarbeiterin desselbigen. Die Frau erlag ihren Verletzungen. Im Anschluss erschoss der Täter eine weitere Frau in einer nahegelegenen Firma.

Le Monde zufolge seien beide Todesopfer um die 50 Jahre alt gewesen. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich laut dem Sender France Bleu um einen Ingenieur, der vor etwa zehn Jahren entlassen wurde.

Wie Le Monde berichtet, sei der Mann bei seiner Flucht mit einem Polizeiauto kollidiert und daraufhin von den Beamten in Gewahrsam genommen worden.

Kein terroristischer Hintergrund vermutet

Das Tatmotiv des Angreifers ist zunächst nicht bekannt. Eine terroristisch-motivierte Tat schließen die Behörden derzeit aber aus. Jean Castex, Frankreichs Regierungschef, kommentierte den Angriff auf seiner Twitter-Seite und spricht dort von einem «Drama, das das ganze Land in Trauer versetzt». Seine Gedanken seien bei den Familien der Opfer sowie den Mitarbeitern, welchen er auch seine Unterstützung und Solidarität zusichert.

La drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier.

Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation.

Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse. — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 28, 2021

(L'essentiel/sm)