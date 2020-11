Macron nennt Polizeigewalt «inakzeptabel»

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat auf die Veröffentlichung eines brutalen Polizeivideos reagiert. Die gesehenen Bilder seien «inakzeptabel», schrieb er am Freitag auf Twitter. «Frankreich darf sich niemals für Gewalt oder Brutalität entschließen, woher sie auch komme.» Macron forderte die Regierung auf, schnell Vorschläge im Kampf gegen Diskriminierung und zur Stärkung des Vertrauens in die Polizei vorzulegen.

Les images que nous avons tous vues de l’agression de Michel Zecler sont inacceptables. Elles nous font honte. La France ne doit jamais se résoudre à la violence ou la brutalité, d’où qu’elles viennent. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2020

Vier Beamte wurden am Nachmittag in Polizeigewahrsam genommen und sollten befragt werden, wie die Pariser Staatsanwaltschaft mitteilte. Die Polizei-Aufsichtsbehörde ist für die Ermittlungen zuständig. Ein am Donnerstag veröffentlichtes Video zeigt, wie mehrere Polizisten einen Musikproduzenten im Eingang seines Produktionsstudios massiv attackieren.

« Diese Polizisten Straftäter »

In Frankreich reißt die Kritik an der Polizei nach Bekanntwerden der Bilder der Gewalt nicht ab. Innenminister Gérald Darmanin muss sich nun am Montag in der Nationalversammlung zu den jüngsten Vorfällen erklären. Drei Beamten werden nun unter anderem Gewalt durch Amtspersonen rassistischer Natur, Hausfriedensbruch und Fälschung öffentlicher Dokumente vorgeworfen. Dem vierten Beamten werden etwa Gewalt durch Amtspersonen und Sachbeschädigung zur Last gelegt.

«Diese Polizisten haben keinen Mist gebaut, sie sind Straftäter, die schwere Verbrechen begangen haben», sagte die Anwältin des Musikproduzenten Hafida El Ali am Freitag dem Sender BFM TV. Sie hätten ihren Mandanten mehrfach mehrere Minuten lang geschlagen. Sie ist sich sicher, dass ihr Mandant ohne das Überwachungsvideo im Gefängnis säße.

(L'essentiel/dpa)