Johnson fordert wieder Neuwahlen

Premierminister Boris Johnson hat seine Forderung nach Wahlen in Großbritannien am Rande der UN-Vollversammlung in New York erneuert. Zuvor hatte das oberste britische Gericht (Supreme Court) die Entscheidung des Premiers, das Parlament in London in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken, für illegal erklärt.

«Die offensichtliche Sache ist es, Wahlen zu organisieren. Jeremy Corbyn redet Unsinn und er sollte Wahlen fordern», erklärte Johnson nach einem Treffen mit Geschäftsleuten am Dienstag in New York über den Chef der Labour-Opposition. Corbyn hatte Johnsons Rücktritt gefordert.

#BREAKING British PM renews call for elections after court setback pic.twitter.com/wGPxAmiiKG — AFP news agency (@AFP) September 24, 2019

(L'essentiel/dpa)