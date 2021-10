Schallenberg tritt Nachfolge von Kurz an

Der neue österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg wird am Montag um rund 13 Uhr seinen Amtseid ablegen. Er tritt die Nachfolge von Sebastian Kurz an, der am Samstagabend unter dem Druck der gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen als Regierungschef zurücktrat. Kurz will in den Nationalrat – und als Erstes seine eigene Immunität aufheben. Sein Abgang hat auch finanzielle Folgen.

Schallenberg war bislang Außenminister. Der 52-Jährige stammt zwar aus einer alten österreichischen Adelsfamilie – geboren ist er aber in Bern. Er verbrachte seine Kindheit in Paris, Indien und Spanien.

Alexander Van der Bellen erklärte die Regierungskrise am Sonntagabend nach einem Treffen mit Schallenberg für beendet: «Die Arbeit für unser Land kann weitergehen», sagte der Bundespräsident. Schallenberg sprach im Anschluss an das Treffen von einer «enorm herausfordernden Aufgabe und Zeit». Van der Bellen mahnte die neue Regierungsspitze außerdem, das massiv erschütterte Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wiederherzustellen. Dazu sei «ernsthafte konzentrierte Arbeit» nötig – Worte allein reichten nicht aus.

(L'essentiel/AFP/DPA/mur)