Lockdown für Ungeimpfte in Österreich möglich

Die Regierungsspitze Österreich hat sich heute zu einem Corona-Gipfel getroffen. Laut Informationen von «Heute» soll es einen Lockdown geben nur für Ungeimpfte, wenn die Intensivbetten der Krankenhäuser zu 30 Prozent ausgelastet sind.

Druck auf Ungeimpfte wächst

Die Regierung hat sich am Freitag mit den Landeschefs darauf geeinigt, den seit 15. September gültigen Corona-Stufenplan zu erweitern. Nachdem sich die Infektionslage in den vergangenen Tagen zugespitzt hat, gibt es jetzt einen Fahrplan im Falle einer weiteren Verschlechterung der Situation. Gradmesser ist nicht die 7-Tages-Inzidenz sondern die Belegung in den Intensivstationen. Dabei soll der Drei-Stufen-Plan der Bundesregierung zum Tragen kommen. Dieser sieht eine automatische Verschärfung vor, wenn die belegten Betten auf den Intensivstationen über einen gewissen Grenzwert steigen. Aktuell sind 224 Betten belegt, was der Stufe 1 entspricht. Regierungsexperten gehen davon aus, dass es noch im November automatisch zu Corona-Verschärfungen kommen wird.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg, Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger waren beim Treffen anwesend. Es sei klar, dass man angesichts der instabilen Lage etwas tun müsse, erfuhr «Heute» aus Insiderkreisen.

Infektionen haben sich fast verdoppelt

Österreich verzeichnete am Mittwoch weit über 3700 Corona-Neuinfektionen, so viele wie seit Monaten nicht mehr. Besonders Oberösterreich verzeichnete eine regelrechte Fall-Explosion: Mit 1177 war das Bundesland nicht nur österreichweiter Spitzenreiter, sondern hatte innerhalb von nur 24 Stunden auch beinahe so viele Fälle wie die weit einwohnerreicheren Bundesländer Niederösterreich und Wien zusammen.

