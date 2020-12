Virus-​​Mutation sorgt für Chaos in England

Eine kürzlich entdeckte Mutation des Coronavirus isoliert Großbritannien von der Welt: Diverse europäische Länder verhängten Flugverbote oder Grenzschließungen. Auch die Schweiz, Argentinien, Kolumbien, Chile, Kanada und der Golfstaat Kuwait stoppten Flüge von der Insel wegen der Mutation, die nach ersten Erkenntnissen um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form sein soll.

Seit der Nacht auf Sonntag sind auch der Eurotunnel sowie der wichtige britische Hafen Dover geschlossen. Zuvor hatte Frankreich ein zweitägiges Einreiseverbot für Reisende aus Großbritannien auf dem Luft-, See- und Landweg verhängt. Premierminister Boris Johnson hat für Montag ein Krisentreffen der Regierung einberufen. Die EU beabsichtigt laut Frankreichs Transportminister Jean-Baptiste Djebbari «in den nächsten Stunden» ein «Notfallprotokoll» zu erlassen, das die Wiederaufnahme des Warenflusses nach Großbritannien wieder erlaubt.

Salat, Blumenkohl, Broccoli und Zitrusfrüchte

Normalerweise würden in der Vorweihnachtszeit etwa 10.000 Lastwagen täglich den Ärmelkanal überqueren – jetzt aber geht im Königreich angesichts der geschlossenen Grenzen und unterbrochenen Fährverbindungen die Angst vor Versorgungsengpässen um.

Die Sorge, dass Lieferengpässe die Weihnachtstage verderben könnten, hat die Menschen in mehreren Städten vor die Supermärkte getrieben, wo sich bereits um 5 Uhr morgens mitunter auch trotz Regen lange Schlangen bildeten. In den sozialen Medien zirkulieren bereits wieder Schnappschüsse von Klopapierbergen und leeren Regalen.

Es gebe keinen Grund für Panikkäufe, die Lager seien noch gut gefüllt, beruhigen die Detaillisten und appellieren an die Kunden, «verantwortungsvoll einzukaufen». Der Transport von frischen und verderblichen Waren sei nun die größte Herausforderung, so Richard Burnett, Chef des Transportverbands RHA. Eine Sprecherin der Supermarktkette Sainsbury’s bestätigte: «Wenn sich nichts ändert, werden wir in den kommenden Tagen Versorgungslücken sehen. Etwa bei Salat, Blumenkohl, Broccoli und Zitrusfrüchten, die zu dieser Jahreszeit alle von der EU importiert werden.»

Ikea GB entschuldigt sich

Dabei bemerkt die Insel schon seit einiger Zeit, dass es bei manchen Waren stockt. Das Weihnachtsgeschäft, die großen Lieferungen von Medizin- und Pflegeprodukten in der Corona-Pandemie und die Ungewissheit über den Ausgang des Brexit-Dramas – all das führte auf den Zufahrten des Ärmelkanals bereits seit Tagen zu einem Lastwagen- und Frachtverkehrschaos. Erst vor einigen Tagen entschuldigte sich Ikea UK öffentlich für die teils massiven Lieferverzögerungen und das ausgedünnte Angebot in einigen Filialen, wie Spiegel.de schreibt. Auch vielen Spielzeughändlern im Land gehe zunehmend die Ware aus.

Jetzt, da der Verkehr über den Ärmelkanal geschlossen ist, stauen sich am Hafen von Dover die Lastwagen über Kilometer. Das britische Transportamt teilte am Montag mit, im Manston Airport in Kent werde Platz für bis zu 4000 Lastwagen geschaffen, um das Chaos auf der Straße einzudämmen. Grundsätzlich sollten Lastwagen die Häfen in Kent vorerst gar nicht mehr anfahren.

Ein Tweet des schottische Meeresfrüchteexporteurs Lochfyne veranschaulicht das Elend zum Auftakt der letzten Weihnachtswoche: Die Schließung der französischen Grenze sei ein «Desaster», teilte er auf Twitter mit: «In der für uns wichtigsten Woche sind Lastwagen aus ganz Schottland auf dem Weg nach Kent und haben Fisch und Meeresfrüchte im Wert von Millionen von Pfund geladen.» Selbst wenn die Sperrungen nach 48 Stunden wieder aufgehoben würden, «werden wir die Weihnachtsdeadline verpassen. Es ist unglaublich.»

(L'essentiel/gux)