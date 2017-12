Emmanuel Macron feiert seinen 40. wie ein König

Artikel per Mail weiterempfehlen

Böse Zungen werfen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron vor, sich als «Sonnenkönig» zu inszenieren – am Wochenende hat der Staatschef noch Öl ins Feuer seiner Kritiker gegossen: Macron wollte seinen 40. Geburtstag ganz königlich im Schloss Chambord begehen. Dies jedenfalls berichtete die französische Tageszeitung «La Nouvelle République». Gemeinsam mit seiner Frau Brigitte und anderen Familienmitgliedern – insgesamt etwa 15 Personen – feiert Macron demnach im Renaissance-Schloss im Loire-Tal. Es steht auf der Liste des Unesco-Weltkulturerbes und zieht jährlich rund zwei Millionen Besucher an. Leonardo da Vinci soll an den Plänen mitgewirkt haben.

Schloss Chambord wurde vor fast 500 Jahren im Auftrag von König Franz (François) I. (1494-1547) als Prunk- und Jagdschloss errichtet. (Bild: Keystone)

Der französische Präsident wird am Donnerstag 40 Jahre alt. Seine vorgezogene Geburtstagsfeier in Chambord richtet er französischen Medienberichten zufolge in einem der 440 Säle des märchenhaften Schlosses aus, das sich rund 150 Kilometer südwestlich von Paris befindet.

Aus eigener Tasche bezahlt

Schlafen wollen Macron und seine Familie den Berichten zufolge in einem der Landhäuser auf dem 5500 Hektaren großen Anwesen von Chambord – die Vier-Sterne-Gästehäuser dort können für 800 bis 1000 Euro pro Wochenende gemietet werden. Der Elysée-Palast versicherte, Macron und seine Frau Brigitte würden ihren Aufenthalt mit ihrem eigenen Geld bezahlen.

Schon Monate vor seinem Wahlsieg hatte Macron gesagt, die Franzosen wollten keinen normalen Präsidenten – sondern einen wie «Jupiter», die oberste Gottheit der Römer. Unter anderem diese Aussage brachte ihm den Ruf ein, die Macht zu sehr auf sich zu konzentrieren und ein «Präsident der Reichen» zu sein.

