Abgeordneter bezeichnet Juncker als «angesoffen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein unbekannter Zwischenrufer hat am Mittwoch bei einer Sitzung des österreichischen Parlaments für Aufregung gesorgt. Während der Abgeordnete Werner Amon von der regierenden ÖVP gerade aus einem Statement des EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker vorlas, war plötzlich das Wort «angesoffen»– offenbar in Zusammenhang mit Juncker – zu hören.

Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka, ebenfalls ÖVP, hatte die Ohren gespitzt und reagierte prompt. «Ich erteile einen Ordnungsruf. Für das 'ang'soffn'. Wer war das?», fragt Sobotka scharf in Richtung der Abgeordneten. «Haben Sie wenigstens den Mut, sich zu melden?»

«So viel zur persönlichen Festigkeit»

Keine Antwort, stattdessen nur überraschte Gesichter und Schuldzuweisungen in den Reihen der Oppositionspartei SPÖ. «Das kam von da oben, glaube ich», sagt ein Abgeordneter. «Müssen wir jetzt nachsitzen?», witzelt der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Andreas Schieder.

Sobotka muss nach erfolgloser Detektivarbeit zurückrudern: «Den Kommissionspräsidenten bei einer Handlung (...) als angesoffen zu bezeichnen, ist wohl eines Ordnungsrufes würdig. Wenn es aber nicht möglich ist, den Zwischenrufer ausfindig zu machen, muss ich den Ordnungsruf zurücknehmen. So viel zur persönlichen Festigkeit.»

Mögliche Konsequenzen

Sobotka hat sich bei einer Parlamentssitzung am Donnerstag erneut zu der Sache geäußert – und bei der Gelegenheit «mehr politischen Stil» im Nationalrat eingemahnt. Wer der Zwischenrufer war, ließ sich nicht eruieren, er oder sie gab sich auch am Donnerstag nicht zu erkennen. Im Namen des österreichischen Parlaments sprach Sobotka eine Entschuldigung gegenüber Jean-Claude Juncker aus.

Juncker, dessen Alkoholkonsum immer wieder öffentlich thematisiert wird, hatte diese Woche erklärt, dass er sich auf den österreichischen EU-Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr freue, weil, so Juncker, «die beiden vorherigen (Präsidentschaften, Anm.) von Erfolg gekrönt waren. Alle relevanten politischen Kräfte in Österreich sind in dieselbe Richtung geschwommen und haben sich kohärent bewegt.»

(Jörg Tschürtz/L'essentiel)