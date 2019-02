Queen soll aus London evakuiert werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

London spielt das Worst-Case-Szenario durch: Sollte es im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der EU zu Unruhen in London kommen, sollen Queen Elisabeth II. und die royale Familie an einen geheimen Ort gebracht werden. Das berichten die «Sunday Times» und die «Mail on Sunday» unter Berufung auf ungenannte Regierungsquellen.

Die Planung stützt sich dabei offenbar auf einen Notfall-Plan aus dem Kalten Krieg: Demnach sollte die köngliche Familie im Falle eines nuklearen Angriffs der Sowjetunion London verlassen und auf das Land geschafft werden. Diesem Rahmen folgend, wurden jetzt laut «Mail on Sunday» Geheimoperationen für den Brexit angepasst.

Streng geheim

«Wenn es Probleme in London gäbe, würde man die königliche Familie natürlich aus dem Brennpunkt herausholen», zitiert die «Sunday Times» den ehemaligen Polizisten Dai Davies, der für die Sicherheit der königlichen Familie verantwortlich war. Wie eine Evakuierung der Queen vor sich gehen und wohin sie gebracht würde, sei streng geheim.

Weder der Buckingham-Palast noch die Regierung wollten sich zu den Berichten äußern. Die Furcht vor Ausschreitungen ist nicht allzu weit hergeholt. Zumindest warnen Wirtschaftsexperten, dass es zu Engpässen bei der Versorgung von Lebensmitteln und Medikamenten kommen könnte, sollten mit einem brexit einhergehende, neue Zollregelungen die Importe über längere Zeit verzögern.

Fragt sich, ob die Queen sich in diesem Fall überhaupt aus London schaffen lassen würde. Schon ihre Eltern hatten sich im Zweiten Weltkrieg geweigert, die britische Hauptstadt wegen der deutschen Luftangriffe zu verlassen.

(L'essentiel/gux)