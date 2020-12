In Schweizer Kitas herrscht nun ein Singverbot

Seit Mittwoch gilt in allen Kitas der Schweiz ein explizites Singverbot – sowohl im Freien als auch in Innenräumen. Ausnahmen für die vom Bundesrat beschlossenen verschärften Corona-Maßnahmen gibt es nur für das Singen innerhalb des Familienkreises und für obligatorische Schulen.

Das Singverbot gilt in den Kindertagesstätten, in der schulergänzenden Betreuung und in der Tagesfamilienbetreuung – nicht aber etwa in den Kindergärten. Dieser Widerspruch stößt beim Verband Kinderbetreuung Schweiz (Kibesuisse) auf Unverständnis: «Wir bekämpfen das Singverbot nicht», sagt Estelle Thomet von Kibesuisse zu 20 Minuten. «Wenn die Ansteckungsgefahr beim Singen aber derart hoch ist, müsste das Singverbot sinnigerweise nicht nur in Kitas, sondern auch in Kindergärten oder Schulen gelten.»

Das Singverbot treffe die Kitas schwer: «Für die Kinder ist das Singen wichtig – und es ist ein wertvolles pädagogisches Werkzeug», sagt Thomet. «In der jetzigen Situation müssen wir uns alle einschränken.» Fachpersonen in Kitas könnten Kinder auch ohne Singen adäquat fördern und begleiten.

«Das Singverbot ist nervig und macht keinen Sinn»

Eine Umfrage in verschiedenen Kitas zeigt: Das Singverbot des Schweizer Bundesrats sorgt für Kopfschütteln: «Die Maßnahme ist nervig und macht für uns nicht sehr viel Sinn», sagt I.S.* (21), die in einer Kita arbeitet. Das Singen sei ein sehr wichtiger Bestandteil im Kita-Alltag: «Praktisch in allen Abläufen wird Gesang inkludiert, ob beim Aufräumen, Zähneputzen, vor dem Zvieri oder am Mittag.»

Den Kindern sei das Verbot nur schwer vermittelbar. «Wie erklärt man einem Zweijährigen, dass er nicht mehr singen darf?» In der Kita gehe man mit dem Verbot pragmatisch um: «Wenn nun ein Kind beim Spielen trotzdem singt, unterbinden wir es in der Regel nicht.» Jeden Gesang zu unterbinden, sei sowieso unrealistisch, so die 21-Jährige. «Da muss man auch den gesunden Menschenverstand walten lassen.»

Gedichte und Klatschspiele als Alternative

Das gemeinsame Singen vor allem bei Ritualen wie vor dem Einschlafen oder dem Mittagessen fehle, sagt auch eine 52-jährige Betreuerin einer Aargauer Kita, die ungenannt bleiben möchte. «Singen fördert die Sprachentwicklung und unterstützt die Kreativität der Kinder.» Dass die Kinder jetzt nicht mehr singen dürfen, sei «sehr hart» – vor allem jetzt in der Weihnachtszeit.

Es mache für sie gar keinen Sinn, dass das Singen in der Primarschule und im Kindergarten erlaubt sei, in der Kita aber nicht – nicht einmal draußen auf dem Spielplatz oder im Wald. «Als Alternative machen wir jetzt Klatschspiele, sagen Verslein auf, hören Musik von der CD und machen Finger- und Handzeichen dazu», so die Betreuerin. «Das Singen kann es aber nicht ersetzen.»

«Für das Wohl der Kinder breche ich die Regel gern»

Als «pädagogisch schwierig» bezeichnet auch die 38-jährige Kita-Betreuerin S.R. das Singverbot. Zudem nehme man den Kindern die Vorfreude auf Weihnachten. «Für die Kleinen ist es momentan keine einfache Zeit. Viele von ihnen haben ihre Großeltern schon seit Wochen nicht mehr gesehen.»

Nächste Woche feiere ein Mädchen aus der Kita Geburtstag. «Sie darf dann zwar die Kerzen auf dem Kuchen auspusten, seine Gspänli dürfen für sie aber nicht ‹Happy Birthday› singen – das macht absolut keinen Sinn.» Für R. ist deshalb klar, dass sie ein Geburtstagslied tolerieren werde: «Für das Wohl der Kinder breche ich diese Regel gern.»

(L'essentiel/Michelle Muff/Daniel Krähenbühl)