«Unser Ziel kann es nicht sein, London zu gefallen»

Der Brexit beschäftigt die europäische Politik. Gegenüber L'essentiel erklärte Xavier Bettel am Mittwoch, dass es «schwierig sei, eine Prognose über den weiteren Werdegang der Verhandlungen zu machen». Er erklärte außerdem, dass er «noch keine offizielle Bestätigung» für das Datum der Abstimmung über das Abkommen im britischen Parlament auf diplomatischem Wege erhalten habe. Berichten zufolge soll diese am 15. Januar stattfinden.

Wenn das britische Parlament gegen das Abkommen stimmt, könnte London «eine neue Frist beantragen», so Bettel. Er betonte, dass er sich einer solchen nicht widersetzen würde, auch wenn dazu natürlich die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten erforderlich sei. Der Premierminister nutzte die Gelegenheit, um nochmal zu betonen, dass die zur Abstimmung stehende Vereinbarung «das Beste für London» sei. Es wurde «bilateral verhandelt und wir Europäer sind nicht bereit, unsere demokratischen Werte zu verkaufen, nur um London zu gefallen».

Xavier Bettel kritisierte den Brexit als das genaue Gegenteil einer «Win-Win-Situation» und erklärt, dass er ein «zweites Referendum» befürwortet hätte, «denn im ersten Fall sind viele Unwahrheiten verbreitet worden». Er sagte jedoch, dass er die britische Entscheidung respektiere: «Ich kann nicht so lange ein Referendum machen, bis die Leute so stimmen, wie ich es will». Den Briten in Luxemburg sagte er zu, dass sie «weiterhin ein Teil unser Gemeinschaft» sein werden.

