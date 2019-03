«Die Liebe zu Europa ist verloren gegangen»

L'essentiel: Ist Europa durch den Aufstieg der extremen Rechten gefährdet?

Jean-Claude Juncker (Präsident der Europäischen Kommission):Es gibt nicht mehr die alte faschistische Bedrohung wie einst, auch wenn es rechtsextreme Regierungen gibt. Aber es besteht eine populistische Gefahr. Ich beobachte mit Sorgen, dass die traditionellen Parteien den Populisten zu sehr nachlaufen – und wenn man ihnen nachläuft, wird man auch selbst populistisch.

Warum hat Europa derzeit bei seiner Bevölkerung einen so schweren Stand?

Die Menschen haben die Liebe zum europäischen Gedanken verloren. Weil sie sich nicht gut genug kennen, wie ich glaube. Was weiß ein Finne über die Menschen vom Mittelmeer? Was weiß ein Grieche über die Lappen? Wir in Luxemburg wissen mehr. Wir kennen Deutschland, Frankreich, Belgien und die Niederlande. Gegenseitig kennen sie sich aber kaum. Ich habe noch nie einen französischen und deutschen Staatschef gesehen, der die Sprache des anderen spricht. Ich habe in vielen Fällen als Vermittler fungiert.

Was kann man gegen diese Situation unternehmen?

Ich bin ein großer Befürworter des «Erasmus+»-Programms. Zehn Millionen junge Menschen aus der Europäischen Union haben daran teilgenommen. Viele von ihnen berichteten, dass der Austausch ihr Leben verändert hat. Es ist besser, sich gegenseitig kennenzulernen, als sich gegenseitig zu attackieren.