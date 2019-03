EU-​​Austrittsabkommen wird erneut abgelehnt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das britische Parlament stimmte am heutigen Freitagnachmittag erneut über das EU-Austrittsabkommen ab. Parlamentspräsident John Bercow ließ das von der Regierung geplante Votum zu, weil sich die Vorlage «substanziell» von den vorhergehenden unterscheide.

Geplant war nun, das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zu zerlegen. Demnach soll am Freitag nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen.

Um 15:40 Uhr war klar: Die Abgeordneten im britischen Unterhaus haben das Brexit-Abkommen von Premierministerin Theresa May zum dritten Mal abgelehnt. 344 stimmten gegen die Austrittsvereinbarung mit der Europäischen Union, 286 dafür. Die Ablehnung des Vertrags werde «schwere» Folgen haben, sagte Premierministerin Theresa May anschließend, wobei sie vor einem ungeordneten Brexit am 12. April warnte.

(L'essentiel/vro/sda)