Terrorist enthauptet 70-​​Jährige in Kirche

Bei einer Messerattacke in der südfranzösischen Küstenstadt Nizza hat es laut Medienberichten drei Tote gegeben. Eines der Opfer, eine 70-jährige Frau, sei demnach enthauptet worden. Bei der blutigen Messerattacke sind nach einer vorläufigen Bilanz sechs weitere Menschen verletzt worden. Das bestätigten Polizeikreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris am Donnerstag auf Anfrage. Der mutmaßliche Täter soll laut BFMTV verhaftet worden und verletzt ins Krankenhaus gebracht worden sein.

Ein weiteres Attentat in Avignon hat die Polizei verhindert und den mutmaßlichen Terrorist erschossen.

Bouleversé par les 3 victimes dont 2 décédées a l’intérieur de la Basilique #NotreDame et notamment le gardien si apprécié par les paroissiens. #Nice06 a payé un trop lourd tribu au meme titre que notre pays depuis quelques années. J’appelle à l’unité des Niçois. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Täter heißt Brahim und ist 23 Jahre alt

Laut dem Sender BFMTV handelt es sich beim Täter von Nizza um einen 23 Jahre alten Mann. Er gab an, Brahim zu heißen. Derzeit wird seine Identität geklärt.

Der junge Mann sagte, alleine gehandelt zu haben. Die Behörden überprüfen die Aufnahmen einer Überwachungskamera, auf denen ein zweiter Mann zu sehen ist, der sich auf der Flucht befindet. Für die Ermittler könnte es sich um einen Komplizen handeln.

«Allah Akhbar»

Der Vorfall habe sich um zirka 9 Uhr in der Nähe der Kirche Notre-Dame ereignet, berichtete der Nachrichtensender BFMTV am Donnerstag. Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, schreibt auf Twitter, er befinde sich vor Ort mit der Polizei. Laut Estrosi handelt es sich um ein terroristisches Tatmotiv. «Der Täter wiederholte immer wieder vor uns ‹Allah Akhbar›, während er medizinisch versorgt wurde», sagte Estrosi gegenüber Le Parisien.

Gefahr von Terrorattacke bestand bereits

«Wir waren vor zwei, drei Tage lang gewarnt worden, dass mit dem Fest der Allerheiligen (am 1. November) die Gefahr einiger weiterer terroristischer Angriffe besteht, da», so Gil Florini, Dekan der Pfarrgemeinde Nizza Centre, gegenüber BFMTV.

«Wir waren zwar auf der Hut, aber wir dachten nicht, dass es auf diese Weise geschehen würde», erklärte Florini.

Frau starb bei Flucht aus Kirche

Zwei Frauen und ein Kirchendiener sind verstorben. Eine Frau wurde in der Kirche geköpft, die andere verstarb französischen Medien zufolge in einer Bar, wo sie Zuflucht gesucht hatte.

Emmanuel Macron reist nach Nizza

Der französische Präsident wird Nizza am späten Vormittag besuchen, teilte der Elysée-Palast am Donnerstag mit. Emmanuel Macron wird den Krisenstab des Innenministeriums besuchen.

Auch der Abgeordnete von der Polizeibehörde Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, hatte zuvor angekündigt, dass auch er im Laufe des Tages nach Nizza fahren werde.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Anti-Terror-Staatsanwaltschaft wurde nach eigenen Angaben damit beauftragt, die Ermittlungen zu übernehmen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Situation laut Polizei unter Kontrolle

Auf Twitter bittet die französische Polizei, dass die Umgebung rund um die Kirche Notre-Dame gemieden wird. Gegen 9.40 Uhr habe man eine Explosion gehört und wenig später eine Schussabgabe.

Die Polizei gibt aber Entwarnung: Bei der Explosion habe es sich um Detonationen gehandelt, die die Polizei selbst ausgelöst hat. Die Situation sei unter Kontrolle, so die Polizei.

