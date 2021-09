Abtreibungen sind in San Marino nicht mehr strafbar

Abtreibungen sind in San Marino künftig nicht mehr strafbar. Bei einem Referendum in dem Zwergstaat sprach sich am Sonntag eine überwältigende Mehrheit für eine Abschaffung des mehr als 150 Jahre alten Gesetzes aus.

Dieses hatte Abtreibungen unter Strafe gestellt, selbst wenn sie beispielsweise zu einem ganz frühen Zeitpunkt der Schwangerschaften erfolgten, das Leben der Frau gefährdeten oder die Frau nach einer Vergewaltigung schwanger geworden war. Bei der Volksbefragung votierten nun 77,3 Prozent dafür, Abtreibungen nicht komplett unter Strafe zu stellen.

Drei bis sechs Jahre Haft

Die kleine Republik mit rund 33.000 Einwohnern war neben Malta, Gibraltar, Andorra, dem Vatikanstaat und Polen das einzige Land in Europa, in dem Abtreibungen illegal waren. Als Strafen drohten drei bis sechs Jahre Gefängnis.

Nach dem deutlichen Votum vom Sonntag dürfen Frauen nun bis zur zwölften Schwangerschaftswoche abtreiben und auch darüber hinaus, wenn ihre Gesundheit gefährdet ist.

(L'essentiel/DPA )