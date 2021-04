EU einigt sich auf ein verbindliches Klimaziel 2030

Die EU-Staaten und das Europaparlament haben sich auf ein verbindliches europäisches Klimaschutzgesetz geeinigt. Wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte, wurde eine CO2-Reduzierung bis zum Jahr 2030 um netto mindestens 55 Prozent vereinbart. Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans erklärte, damit gebe die EU «ein starkes Signal an die Welt».

We have a deal on the Climate Law!



5:05am pic.twitter.com/jGt4QWFTTW — Frans Timmermans (@TimmermansEU) April 21, 2021

In dem Klimagesetz soll rechtlich verbindlich festgeschrieben werden, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird – also weniger Treibhausgase ausstößt, als sie anderweitig kompensiert. Auf dem Weg dorthin hat die EU bisher für das Jahr 2030 ein Zwischenziel von 40 Prozent Treibhausgasreduzierung. In den Verhandlungen hatten die EU-Staaten eine Erhöhung auf 55 Prozent angeboten, das Europaparlament wollte eine 60-prozentige Verringerung.

Ziel könne «übererfüllt» werden

Die Details des Deals lassen nun Interpretationsspielräume. Der Vorsitzende des Umweltausschusses im EU-Parlament, Pascal Canfin, erklärte, der Kompromiss ermögliche eine Reduzierung der Treibhausgase gegenüber dem Jahr 1990 um «nahe 57 Prozent». Auch der deutsche CDU-Abgeordnete Peter Liese meinte, es sei durchaus denkbar, dass das Ziel «übererfüllt» werden könne und am Ende «netto 57 Prozent» Reduzierung erreicht würden.

1/5 Historical agreement: tonight we have reached a #deal on the #EU #climate law. Climate neutrality in 2050 will be legally binding. A 55% net target for 2030 is very ambitious. @EPPGroup — Peter Liese MEP (@peterliese) April 21, 2021

Mit Blick auf den internationalen Klima-Gipfel, zu dem US-Präsident Joe Biden für Donnerstag geladen hat, standen die Europäer in den Verhandlungen unter massivem Einigungsdruck. Timmermans erklärte, die EU könne nun mit einer «positiven Nachricht an den Verhandlungstisch kommen».

(L'essentiel/AFP/chk)