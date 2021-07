Empörung nach Nazi-​​Vergleich bei Impf-​​Protesten

In Toulon wurden Plakate aufgehängt, die Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Hitler zeigen. Der in Toulon ansässige Werbefachmann Michel-Ange Flori zeigt sich verantwortlich für die Hitler-Plakate. Frankreichs Regierung hat empört auf Nazi-Vergleiche bei Demonstrationen gegen verschärfte Corona-Regeln reagiert. Wie Medien berichteten, hatten am Wochenende einige Demonstranten einen gelben Stern getragen. Demnach sollte eine Parallele gezogen werden zwischen der Judenverfolgung während der Nazi-Diktatur und der Lage von Nicht-Geimpften heutzutage. «Das sind absolut widerliche Vergleiche», sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Montag im Nachrichtensender Franceinfo.

Bei den Protesten am Samstag waren landesweit knapp 114’000 Menschen auf die Straße gegangen, wie das Innenministerium berichtete. Nach dem Willen von Staatschef Emmanuel Macron werden bestimmte Corona-Maßnahmen verschärft. Die Regierung brachte dazu einen Gesetzesentwurf auf den Weg, wie Attal am Montagabend nach einer Kabinettssitzung bestätigte. So soll in Kürze deutlich häufiger ein Test-, Impf- oder Genesungsnachweis vorgezeigt werden müssen. Außerdem wurde eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal festgelegt.

Auch Kritik seitens Bundesregierung

Das Land kämpfe momentan gegen eine vierte Corona-Welle, resümierte Attal. Diese Welle könne «sehr hoch» ansteigen, warnte er. In dem Land mit rund 67 Millionen Menschen hat weit über die Hälfte zumindest eine Impfung erhalten.

Auch in Deutschland stellten Kritiker der Corona-Maßnahmen Nazi-Vergleiche an. Mitglieder der Bundesregierung haben anlässlich des Jahrestags des Attentats auf Adolf Hitler deutliche Kritik an den NS-Vergleichen geäußert. «Der Missbrauch des Widerstands gehört längst zum geschmack- und geschichtslosen Narrativ eines bestimmten politischen Milieus in Deutschland», sagte Heil am Dienstag bei einer Veranstaltung in der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee. Ähnlich äußerten sich Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster.

(L'essentiel/afp/dpa/lea)