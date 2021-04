Gesundheitsminister von Österreich tritt wohl zurück

Rudolf Anschober (Grüne) soll noch am Dienstag seinen Polit-Rückzug bekanntgeben. Dies berichtet «Heute» mit Verweis auf Insider-Informationen. Der in der Pandemie bis an (und wohl über) seine Grenzen belastete Vollblut-Politiker und Gesundheitsminister Österreichs befand sich seit der Vorwoche im Krankenstand. Nun wird er in einer «persönlichen Erklärung» Abschied nehmen.

Der 60-jährige Oberösterreicher war seit Beginn der Türkis-Grünen Koalition Minister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Sehr bald kannten seine Tage – zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung – aber nur nur noch ein Thema: Die Corona-Pandemie. Ihr Management kostete Anschober Kraft. Viel Kraft. Kraft, die er zuletzt immer schwerer aufbringen konnte und zu zwei Krankenhausaufenthalten binnen weniger Wochen führten. Bereits 2012 war Anschober, damals noch Landesrat in Oberösterreich, für mehrere Monate wegen Burnouts im Krankenstand.

(L'essentiel/heute.at/ore)