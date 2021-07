England probt Normalität – mit der vierten Welle

Trotz weiter ansteigender Infektionszahlen hebt England in der kommenden Woche alle Corona-Schutzbestimmungen auf. Der britische Gesundheitsminister Sajid Javid erklärte am Montag, es sei die richtige Zeit, um den Briten die Chance auf eine Rückkehr zu einem normalen Leben zu geben. Neun von zehn Erwachsenen verfügten nach einer erfolgreichen Impfkampagne über Antikörper gegen das Virus.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (12 July 2021) https://t.co/DawkEmVI5h — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

«Es wird nie einen perfekten Zeitpunkt für diesen Schritt geben, denn wir können dieses Virus einfach nicht ausrotten – ob wir es wollen oder nicht, das Coronavirus wird nicht verschwinden», erklärte Javid vor dem Parlament. Im Verlauf des Sommers könne die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 pro Tag steigen, angetrieben von der rascher übertragbaren Delta-Variante. Der Anstieg werde jedoch keinen «unhaltbaren Druck» auf die Krankenhäuser ausüben, weil eine zweifache Impfung einen wirksamen Schutz gegen einen schweren Verlauf von Covid-19 biete, sagte der Minister. Wenn man noch länger mit der Aufhebung der Beschränkungen warte, riskiere man, dass sich das Virus im Winter ausbreite, wenn die Krankenhäuser am ehesten überlastet seien.

«Diese Pandemie ist bei weitem nicht vorbei. Diese Krankheit gefährdet weiterhin Sie und Ihre Familien», sagte Johnson am Montag in London. Die Bevölkerung könne nicht einfach zum Leben wie vor der Corona-Pandemie zurückkehren. Die Regierung empfehle mit Nachdruck, an Orten mit vielen Menschen wie im öffentlichen Nahverkehr weiterhin Masken zu tragen, sagte Johnson. Außerdem bitte die Regierung Nachtclubs und andere Veranstaltungsorte darum, den Impfstatus ihrer Gäste und Besucher mithilfe eines digitalen Nachweises zu überprüfen. Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es dann aber nicht mehr.

Schon 87 Prozent der Bevölkerung geimpft

Die Regierung wird nach Angaben des Ministers bis zum Tag der Aufhebung der Corona-Beschränkungen, dem 19. Juli, ihr Ziel, allen Erwachsenen mindestens eine Impfdosis angeboten zu haben, erreichen. Bis Montag erhielten 87 Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine erste Impfdosis, 66 Prozent sind zweifach geimpft.

In ganz Großbritannien sind die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen durch die Delta-Variante, die zuerst in Indien gefunden wurde, stark angestiegen. Die tägliche Infektionsrate liegt bei über 30.000, das ist der höchste Wert seit Januar. Die meisten Infektionen traten bei jüngeren Menschen auf, von denen viele noch keine Impfung erhalten haben. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle ist in den vergangenen Tagen gestiegen, allerdings nicht so deutlich wie die der Infektionen.

Die anderen Teile des Vereinigten Königreichs – Schottland, Wales und Nordirland – haben eigene Zeitpläne für die Lockerung der Corona-Beschränkungen aufgestellt. Sie ähneln aber dem Vorgehen in England.

