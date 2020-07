Staatschefs zeigen, wie man die Maske nicht tragen sollte

Die 27 EU-Staaten haben sich auf ein billionenschweres Paket geeinigt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise in den nächsten Jahren abzufedern. Das wurde am Dienstagmorgen bekannt. Beim viertägigen Gipfel galt: Abstand halten und Maske tragen! Manche Regierungschefs wurden mit ihrer Maske von Fotografen auch in unglücklichen Situationen eingefangen. Die besten davon finden Sie in der Bildstrecke.

(L'essentiel/Claudius Seemann)