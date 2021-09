Prozess gegen Berlusconi wurde erneut verschoben

Ein Gericht in der italienischen Metropole Mailand hat den Prozess gegen Italiens früheren Regierungschef Silvio Berlusconi erneut wegen dessen Gesundheitszustand verschoben. Um eine Entscheidung über den weiteren Verlauf des Verfahrens zu treffen, sei ein gerichtsärztliches Gutachten nötig, erklärte das Gericht am Mittwoch laut Nachrichtenagentur «Ansa». Weiter gehe es deshalb am 15. September. Der 84 Jahre alte Parteichef der konservativen Forza Italia muss sich wegen Zeugenbestechung im Zusammenhang mit einem früheren Prozess um seine «Bunga Bunga Partys» mit jungen Frauen verantworten.

Berlusconis Zustand hatte sich zwischenzeitlich zwar gebessert, jedoch war er zuletzt wieder mehrfach in der San Raffaele Klinik zu medizinischen Untersuchungen, weil er nach einer Corona-Infektion vor rund einem Jahr laut seines Anwalts mit den Langzeitfolgen von Covid-19 zu kämpfen hat. Der Prozess in Mailand und ein weiterer in der toskanischen Stadt Siena wurden immer wieder aufgeschoben, weil er nicht erscheinen konnte. In das Verfahren sind noch weitere Angeklagte involviert.

Die Staatsanwaltschaft kritisiert, dass Berlusconis Gesundheitszustand kein Grund sei, die anderen dazu zu zwingen den Prozess zu vertagen, wie Ansa berichtete. In der Vergangenheit war bereits erfolglos versucht worden, das Verfahren gegen Berlusconi abzutrennen, damit die übrigen Angeklagten eine Entscheidung des Gerichts erwarten können.

(L'essentiel/dpa)