Wien antwortet mit 2G auf steigende Corona-​​Zahlen

Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben der österreichischen Behörden vom Donnerstag 8593 Fälle verzeichnet – mit Abstand der höchste Wert in diesem Jahr. Zugleich verschärft sich die Lage in den Krankenhäusern. Die Zahl der Covid-Intensivpatienten stieg innerhalb einer Woche um rund 30 Prozent auf 352. In der Hauptstadt Wien wurden 1453 Fälle registriert.



Am Donnerstag informierte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Virus. Die Bettenbelegung könnte in Wien in Kürze ein Allzeithoch erreichen, warnte Ludwig. Die österreichische Hauptstadt habe bereits in den vergangenen Monaten vorausschauend auf schärfere Maßnahmen gesetzt. «Viele Bundesländer sind nachgezogen und haben diese Schritte ebenfalls umgesetzt», sagte Ludwig.

Der Bürgermeister kündigte an, in Wien auch künftig einen Sonderweg gehen zu wollen und die vierte Stufe des sogenannten Stufenplans bereits mit Ende nächster Woche vorzuziehen. Das heißt: «2G in der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen und bei Zusammenkünften ab 25 Personen.»

In Wien sollen Kinder ab 5 Jahren geimpft werden

Darüber hinaus soll es in Wien schon bald möglich sein, dass Eltern ihre Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren impfen lassen können. «Es ist notwendig, sehr rasch zu reagieren», so Ludwig.

Sechs von neun österreichischen Bundesländern haben bereits strengere Corona-Regeln für Ungeimpfte angekündigt. In Restaurants und Bars sowie bei größeren Veranstaltungen erhalten ab 8. November nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt

In etwa jedem fünften der fast 100 politischen Bezirke Österreichs wurde inzwischen eine sogenannte Ausreisetestpflicht verhängt. Für das Verlassen des jeweiligen Bezirks muss man genesen, geimpft oder getestet sein. Ausnahmen gelten für die Durchreise möglichst ohne Zwischenstopp und den Güterverkehr.



(L'essentiel/DPA/heute.at/job)