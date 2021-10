Macron will weltweites Ende der Todesstrafe

Der französische Präsident Emmanuel Macron will einen neuen Anlauf zur weltweiten Abschaffung der Todesstrafe unternehmen. Frankreich werde diesen «Kampf» wieder aufnehmen, sagte der Staatschef am Samstag in Paris anlässlich des 40. Jahrestags der Abschaffung der Todesstrafe in Frankreich. Für 2022 kündigte er ein «Treffen auf höchster Ebene» an, um die Regierungen der Länder, welche die Todesstrafe anwenden, von der «dringenden Notwendigkeit ihrer Abschaffung» zu überzeugen.

Wie es wenig später vom Deutschen Auswärtigen Amt hieß, werde das Treffen am 16. November 2022 in Berlin stattfinden. «Unser Ziel ist es, dieses Relikt der Vergangenheit endlich abzuschaffen.» Die Todesstrafe sei eine grausame und unwiderrufliche Strafe. «Sie verstößt nicht nur gegen das Recht auf Leben, sie ist unvereinbar mit der Würde des Menschen», so Deutschlands Außenminister Heiko Maas.

«Eine Schande für die Menschheit»

Bei der Gedenkveranstaltung in Paris sprach auch Robert Badinter, Frankreichs ehemaliger Justizminister, der sich 1981 für die Abschaffung der Todesstrafe eingesetzt hatte. Er zeigte sich «absolut überzeugt davon, dass die Todesstrafe dazu bestimmt ist, von der Welt zu verschwinden, weil sie eine Schande für die Menschheit ist». Diese Form der Bestrafung «verteidigt die Gesellschaft nicht, sie entehrt sie».

1981 sei Frankreich das 35. Land weltweit gewesen, das die Todesstrafe abschafft hatte, sagte Macron. «106 Staaten sind bis heute diesen Weg gegangen und 50 weitere halten sich an gesetzliche oder De-Facto-Moratorien für Hinrichtungen.»

Tausende Menschen exekutiert

Macron unterstrich, dass es auch im vergangenen Jahr weltweit erneut Hunderte Hinrichtungen gegeben habe. Der Staatschef prangerte diese als «staatliche Morde» an, verübt von «33 politischen Regimen, von denen die meisten eine Vorliebe für Despotismus und eine Ablehnung der Menschenrechte teilen».

Die meisten Hinrichtungen führt nach Angaben von Amnesty International China aus. Allerdings gibt es dort keine offiziellen Zahlen, mutmaßlich werden dort jedes Jahr Tausende Menschen exekutiert. Weitere Länder, welche die Todesstrafe in bedeutendem Ausmaß anwenden, sind der Iran, Saudi-Arabien und weitere arabische Staaten sowie die USA.

(L'essentiel/AFP/DPA/mur/roy)