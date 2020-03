Michel sieht tiefen Graben zwischen EU und Türkei

EU-Ratspräsident Charles Michel sieht im Streit über die Flüchtlingspolitik eine tiefe Kluft zur Türkei. «Wir haben unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Punkten und deshalb ist es wichtig, einen klaren und offenen Dialog zu führen und zu schauen, wie wir die verschiedenen Probleme überwinden können», sagte Michel am Montag vor einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Brüssel.

Michel hatte bereits vergangene Woche in der Türkei mit Erdogan gesprochen. Hintergrund ist die Entscheidung des türkischen Präsidenten, Flüchtlinge und Migranten nicht mehr von der Einreise in die Europäische Union abzuhalten. Dies widerspricht dem 2016 zwischen der EU und der Türkei geschlossenen Flüchtlingspakt. Michel sagte, die Umsetzung dieser Vereinbarung sei der EU sehr wichtig. Es gehe darüber hinaus um eine Stabilisierung der Lage in Syrien.

Erdogan sagte seinerseits vor dem Treffen: «Wir wollen die Beziehungen zwischen der Türkei und Europa - so Gott will - deutlich stärken.» An den Treffen von Michel mit Erdogan wollte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen

(l'essentiel/dpa)