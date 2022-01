Sergio Mattarella ist erneut Präsident von Italien

Italiens Parlamentarier und Regionenvertreter haben Sergio Mattarella erneut zum Staatsoberhaupt gewählt. Er erhielt am Samstag im achten Wahlgang 759 von 1009 möglichen Stimmen. Damit erhielt der 80-Jährige eine deutliche Zustimmung und übertraf bei weitem die geforderte absolute Mehrheit von 505 Stimmen.

In der Kammer brach Jubel unter den anwesenden Politikern und Politikerinnen aus. «Ich bin dem Präsidenten für seine Entscheidung dankbar, dem sehr starken Willen des Parlaments nachgekommen zu sein, ihn für eine zweite Amtszeit wiederzuwählen», teilte Ministerpräsident Mario Draghi mit. Auf Twitter gratulierten zahlreiche Spitzenpolitiker zum Wahlsieg. «Frohes Schaffen», wünschte unter anderem Ex-Regierungschef Matteo Renzi. Aus Brüssel gratulierte EU-Ratschef Charles Michel per Tweet. Laut Ficos Verkündung stimmten 983 Wahlmänner und -frauen im achten Wahlgang ab. Niemand habe sich enthalten. Auch Silvio Berlusconi sicherte dem Sizilianer in einem Telefonat die Unterstützung seiner Partei Forza Italia zu, wie er auf Twitter schrieb.

Wollte eigentlich gar nicht mehr antreten

In den vergangenen Tagen war aber unklar geblieben, ob der 80-Jährige die Wahl annehmen wird – ursprünglich wollte er keine zweite, sieben Jahre dauernde Amtszeit übernehmen. Mattarella habe sich inzwischen bereit erklärt, sagte die Südtiroler Senatorin Julia Unterberger am Samstag vor Journalisten und Journalistinnen, als sie vor dem achten Wahlgang aus dem Amtssitz des Staatschefs kam.

Mattarellas aktuelle Amtszeit läuft noch bis zum 3. Februar. Danach könnte er Medienberichten zufolge vereidigt werden. Die Auszählung nach dem Wahlgang lief zunächst noch. Ein offizielles Endergebnis stand deshalb noch nicht fest. «Ich möchte dem Präsidenten Mattarella einen großen Dank für seine Entscheidung aussprechen, die eine Entscheidung der Großzügigkeit für Italien ist. Es ist ein schöner Tag für Italien», sagte der Parteichef des Partito Democratico, Enrico Letta, vor der Abstimmung. Der Sozialdemokrat hatte sich für Mattarella als Kandidaten eingesetzt.

Unzufrieden zeigte sich dagegen die Parteichefin der Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni. «Wir werden nicht für den scheidenden Präsidenten stimmen», kündigte die Chefin der rechtsextremen Oppositionspartei im Vorfeld an. Das Parlament zeige, dass es nicht auf der Höhe mit den Menschen in Italien sei, die es repräsentiere.

90 Stimmen entfielen auf den früheren Staatsanwalt Carlo Nordio, der von der rechtsextremen Oppositionspartei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens) unterstützt wurde. Der Staatsanwalt und Mafia-Jäger Nino Di Matteo erhielt 37 Stimmen.





(L'essentiel/DPA/AFP/pco)