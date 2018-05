Xavier Bettel bremst bei «Facebook-​​Steuer»

Premierminister Xavier Bettel hat sich dafür ausgesprochen, das Steuerniveau in Europa zu senken. «Der Binnenmarkt benötigt sicher eine gewisse Harmonisierung – auch im steuerlichen Bereich», sagte Bettel am Mittwoch in einer Rede vor den Abgeordneten des EU-Parlaments in Straßburg. Dabei werde Harmonisierung aber oft mit Steuererhöhung gleichgesetzt.«Sollten wir (...) nicht im Interesse der globalen Wettbewerbsfähigkeit und der Steuerzahler (...) auch mal über Steuersenkungen reden können?», fragte Bettel.

Luxemburg hat im europäischen Vergleich ein sehr niedriges Steuerniveau und ist auch deshalb einer der Top-Finanzstandorte der EU. Im Zuge der «Luxleaks»-Affäre kamen zwischen 2012 und 2014 zweifelhafte Steuerzusagen ans Licht, mit denen das kleine Land mehrere Unternehmen ins Land lockte. Dank sogenannter Tax Rulings mussten die Firmen unterm Strich fast keine Steuern zahlen.

Bettel sieht Wettbewerbsfähigkeit gefährdet

Bettel warnte auch vor einer zu starken Steuerlast für Digitalriesen wie Google. «Ich befürworte eine faire Besteuerung der Profite von Internet-Unternehmen», sagte der Regierungschef im Europäischen Parlament. Eine solche Besteuerung solle aber «im Einklang sein mit der Notwendigkeit der Erhaltung und der Verstärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der EU». Bettel forderte eine umfassende Lösung auf OECD-Ebene, wo bereits Gespräche geführt werden.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte in der Plenardebatte: «Wir können nicht länger akzeptieren, dass Internet-Giganten acht Prozent Steuern zahlen und mittelständische Unternehmen 30 Prozent. Das ist ungerecht und muss korrigiert werden.»

Skepsis auch in Deutschland

Die EU-Kommission schlägt vor, die Digitalwirtschaft nach Umsatz zu besteuern. Geplant ist ein Steuersatz von drei Prozent. Er soll für Unternehmen mit Umsätzen von mindestens 750 Millionen Euro weltweit und mehr als 50 Millionen Euro versteuerbarem Digitalumsatz in Europa gelten.

Frankreich unterstützt die Initiative und will den Gesetzentwurf bis spätestens Anfang 2019 umsetzen. Luxemburg lehnt die Pläne – gemeinsam mit Irland, den Niederlanden und Malta – ab. Juncker hatte Luxemburgs Haltung im November als «historischen Fehler» kritisiert. Doch auch der deutsche Finanzminister Olaf Scholz, seit Mitte März im Amt, scheint von der Idee nicht überzeugt.

Derzeit werden Firmen nur an ihrem Sitz besteuert. Den wählen Digitalfirmen oft an Standorten mit günstigen Steuersätzen. Facebook zum Beispiel hat sein internationales Hauptquartier in Irland. Die eigentlichen Aktivitäten der Firmen erstrecken sich aber praktisch über sämtliche EU-Länder.

(L'essentiel/dpa/jt)