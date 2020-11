Italien verbietet Weihnachten mit der Großfamilie

Weihnachten in Italien wird im 2020 anders als sonst: Die italienische Regierung bereitet Schutzmaßnahmen vor, um zu verhindern, dass die traditionelle Weihnachtsfeier mit den Nonni, den Cousins und den weit entfernten Tanten und Onkels zu einer weiteren Ausbreitung der Pandemie führt. Grundsätzlich sollen in diesem Jahr nur die engsten Verwandten am Weihnachtstisch sitzen dürfen. Das teilte eine Beraterin des Gesundheitsministeriums im Gespräch mit «La Stampa» mit.

Die neue Regeln für das Weihnachtsfest werden bald bekannt gemacht, sagte Sandra Zampa. Es sei zwar «nicht die Absicht, einsame Weihnachten zu feiern». Dennoch sollten sich Familien nur im kleinsten Kreise treffen, mit Verwandten ersten Grades, sagt die Gesundheitspolitikerin. Konkret: Eltern, Kinder und Geschwister.

«Ein etwas gedämpftes Weihnachtsfest»

Noch strenger sieht es der italienische Vize-Gesundheitsminister Pierpaolo Sileri. Selbst zu Weihnachten müssten zwischenmenschliche Kontakte reduziert und vermieden werden, sagte er gegenüber dem Radiosender Rainews 24. «Es wird sicherlich ein etwas gedämpftes Weihnachtsfest», meint er. Derzeit sei die Lage in Italien aber wirklich dramatisch. Flacht die Ansteckungskurve nicht bald ab, müssten umfassendere Maßnahmen getroffen werden.

Das Thema sei hoch emotional, gibt Sandra Zampa zu. Doch diese Epidemie müsse «mit größter Vernunft bekämpft» werden. «Wir sind uns alle bewusst, dass kein Gesundheitsdienst der Welt mithalten kann, wenn wir die Corona-Fallzahlen nicht unter Kontrolle bringen. Wenn sich herausstellt, dass alle Maßnahmen unwirksam sind, können wir nicht bis zum letzten warten. Wir kämpfen gegen die Zeit.»

Kein Impfstoff unter dem Weihnachtsbaum

Wie «La Repubblica» berichtete, soll die Regierung von Premierminister Giuseppe Conte einen geheimen Deal mit dem Pharma-Unternehmen Pfizer gemacht haben. Laut der italienischen Zeitung sicherte sich das italienische Gesundheitsministerium schon für die zweite Januar-Hälfte 2021 rund 1,7 Millionen Dosen Impfstoff gegen Covid-19.

Im Interview bestätigte Sandra Zampa, dass der Impfstoff «sehr bald» eintreffen werde, jedoch nicht für Dezember. Außerdem werde die Impfung zuerst an das Gesundheitspersonal, den Strafverfolgungsbehörden, älteren Menschen und Risikogruppen verteilt.

(L'essentiel/Karin Leuthold)