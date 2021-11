Geimpft-​​Status für Senioren bald nur noch mit Booster

Angesichts steigender Corona-Zahlen erhöht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Druck beim Impfen. Menschen über 65 Jahren gelten ab Mitte Dezember nur noch als geimpft, wenn sie eine Booster-Impfung nachweisen können, wie Macron am Dienstagabend in Paris ankündigte. In Frankreich war ebenso wie in anderen europäischen Ländern die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark gestiegen.

Auffrischimpfung auf 50-Jährige ausgeweitet

Von Dezember an könne sich jeder über 50 die Booster-Impfung geben lassen, sagte Macron. Bislang lag die Altersgrenze bei 65 Jahren. Außerdem sollen die Kontrollen des sogenannten Gesundheitspaßes in Cafés, Restaurants, kulturellen Einrichtungen und Zügen verschärft werden. Der Corona-Pass entspricht der deutschen 3G-Regelung. «Die fünfte Welle hat in Europa begonnen», betonte Macron.

