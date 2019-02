Sie will konservative Polen sexuell aufklären

Anja Rubik ist eine Tabubrecherin. Das 35-jährige Topmodel, das schon für Yves Saint Laurent, Gucci und Dolce & Gabbana arbeitete, kreidet der Sexualerziehung in ihrem Heimatland Polen große Mängel an – und nimmt die Sache darum lieber gleich selbst in die Hand. «Wir kommen nicht voran, wir gehen rückwärts, in gewisser Weise bis ins 19. Jahrhundert zurück», sagte Rubik gegenüber «Bloomberg».

Denn in einem Land mit mehr als 90 Prozent Katholiken ist der kirchliche Einfluss auch im Aufklärungsunterricht in der Schule spürbar. Ein Beispiel: «Kindern wird erklärt, dass die Periode ein blutiger Schrei einer Gebärmutter ist, die einen Fötus vermisst», entsetzt sich Rubik. Weiter lässt die Kirche verkünden, dass Homosexualität «geheilt» werden könne und Kondome schlecht seien.

Einige Schulen haben Rubiks Buch verboten

Das Model, das sich schon in der Vergangenheit für Frauenrechte starkmachte, hat sich entschlossen, selbst aktiv zu werden. In ihrer Kampagne «#Sexedpl» (eine Worterfindung mit den Buchstaben von «Sexualität», «Education» und «Polen»), spricht sie Verhütung, einvernehmlichen Sex, sexuell übertragbare Krankheiten und Homosexualität an – Themen, über die die Kirche nicht oder nicht korrekt spricht und zu denen sich die Jugendlichen nicht trauen, Fragen zu stellen.

So veröffentlichte Rubik unter anderem ein Buch, das Jugendlichen eine Alternative zu den staatlichen Aufklärungsbüchern bietet. Erzkonservative Kreise werfen Rubik vor, Kinder damit zum Sex verleiten zu wollen. Einige Schulen haben ihr Buch verboten. Doch Rubik denkt nicht ans Aufhören.

Mit einem Aufklärungsbus durch das Land touren

Ihre Videos, in denen das Supermodel offen über Sexting oder Masturbation spricht, erreichen ein Millionenpublikum. Fast wöchentlich lädt sie neue Filme hoch. Rubik ist wild entschlossen, ihre Kampagne auszuweiten und Menschen dazu zu bringen, offener über Sexualität und Aufklärung zu sprechen.

«Ich träume von einem Sexedpl-Bus, mit dem Pädagogen in ganz Polen herumfahren und Workshops anbieten könnten», sagt Rubik. Sie will versuchen, Unternehmen davon zu überzeugen, den «Aufklärungsbus» zu sponsern.

(L'essentiel/zos)