Mann geht mit Messer auf Passanten los

In einem Einkaufszentrum in Manchester sind nach Angaben der Polizei fünf Menschen mit einer Stichwaffe verletzt worden. Ein Großaufgebot steht im Einsatz, die Antiterroreinheit habe die Ermittlungen aufgenommen. «In diesem frühen Stadion behalten wir alle Möglichkeiten über die Hintergründe der Tat offen», schreibt die Polizei auf Twitter. Laut Medienberichten wurde das Arndale-Einkaufszentrum im Zentrum der nordenglischen Stadt geräumt. Ein etwa 40-jähriger Mann wurde festgenommen. Auf sozialen Medien kursierten Bilder, die zeigen sollen, wie Beamte einen Elektroschocker gegen denn Mann einsetzen. Die Verletzten werden im Krankenhaus behandelt.

Manchester war im Mai 2017 Schauplatz eines Selbstmordanschlags geworden, bei dem ein Attentäter bei einem Popkonzert in der Manchester Arena unweit des Einkaufszentrums 22 Menschen tötete.

Specialist officers are continuing to respond to an incident at the Arndale shopping centre in #Manchester city centre. pic.twitter.com/HCiyKaIBV3