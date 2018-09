Hat Salvini Asselborn in eine Falle gelockt?

Nach seinem Wortgefecht mit dem italienischen Innenminister Matteo Salvini am Freitag in Wien äußert sich Außenminister Jean Asselborn zu dem Vorfall. «Alle anderen haben betreten zu Boden geschaut, aber ich konnte das einfach nicht so stehen lassen», sagte der LSAP-Politiker zu Spiegel Online.

Salvini hatte während eines informellen EU-Innenministertreffens gemeint, dass er eine «ganz andere Weltsicht» als Asselborn vertrete. «Ich arbeite lieber dafür, dass die italienischen und europäischen Jugendlichen mehr Kinder in die Welt setzen, weil ich keine neuen Sklaven will.» Nachsatz: «Wenn ihr in Luxemburg neue Migration braucht – in Italien helfe ich lieber den Italienern, dass sie wieder Kinder machen.» Daraufhin geriet Asselborn in Rage.

«Das war eine genau kalkulierte Provokation»

Auf einem offenbar geheim gefilmten Video, das Salvini Freitagabend auf Facebook und Twitter veröffentlichte, ist zu sehen, wie der luxemburgische Minister für Auswärtige Angelegenheiten, Einwanderung und Asyl verärgert auf Salvinis Ausführungen reagiert und seinen italienischen Kollegen scharf zurechtweist: «Cher Monsieur, Luxemburg hat tausende italienische Migranten in Luxemburg aufgenommen, weil ihr nicht für eure Kinder sorgen konntet in Italien.» Nachdem er seinen Kopfhörer auf den Tisch geschmissen hatte, rief Asselborn: «Merde alors» (frei übersetzt: «Verdammt!»).

Der Luxemburger vermutet, von Salvini in eine Falle gelockt worden zu sein: «Das war eine genau kalkulierte Provokation», meinte Asselborn bei Spiegel Online. Er habe nicht mitbekommen, dass er während der nicht-öffentlichen Sitzung gefilmt werde – obwohl Salvinis Leute schon häufiger bei solchen Unterredungen die Videokamera gezückt hätten. Wenn man künftig befürchten müsse, dass Treffen von EU-Ministern oder womöglich sogar von den Staats- und Regierungschefs heimlich mitgeschnitten würden, «dann kann dort nie wieder eine ehrliche Diskussion stattfinden», kritisierte Asselborn.

Laut Spiegel Online sei es in Deutschland und auch in Österreich strafbar, ein Gespräch ohne Wissen anderer Beteiligter aufzuzeichnen und zu veröffentlichen. Ein Sprecher der österreichischen Regierung erklärte, dass es keine offiziellen Regeln für Video-Aufzeichnungen während EU-Treffen gebe. Für den luxemburgischen Außenminister steht jedenfalls fest: «Ich stehe zu dem, was ich gesagt habe.» Salvini warf er vor, «die Methoden und Töne der Faschisten der 30er Jahre» zu verwenden.

(L'essentiel)