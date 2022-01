Neue Doku zeigt den tiefen Fall von Sebastian Kurz

«Er hat den Eindruck vermittelt, sich immer unter Kontrolle zu haben. Es war unheimlich», erzählt Ex-FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in der neuen Doku über seine gemeinsame Regierungszeit mit Sebastian Kurz.

Neben Strache kommen auch Ex-ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel, die grüne Sigrid Maurer und der ÖVP-interne Kurz-Kritiker Franz Fischler zu Wort. Unter dem Titel «Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht» beleuchtet ORF 3 heute in einem knapp einstündigen Dokumentarfilm den politischen Aufstieg und Fall des einstigen Bundeskanzlers.

«Die Jahre seit 2015 zählen zu den spannendsten und ereignisreichsten der Zweiten Republik», sagt der Gestalter der Dokumentation Reiner Reitsamer. «Uns geht es aber nicht darum zu skandalisieren, sondern dokumentarisch aufzuarbeiten.» Die Doku beleuchtet, wie Kurz Reinhold Mitterlehner absägte, wie er die ÖVP mit Haut und Haaren übernahm, die Turbulenzen rund um Ibiza und den Weg ins grüne Abenteuer.

«Wendepunkt war wohl, als die Chats veröffentlicht wurden»

«Der Wendepunkt war wohl, als jene Chats veröffentlicht worden sind, in denen Kurz seinen Parteikollegen Reinhold Mitterlehner mit dem A-Wort bezeichnet hat», meint Reiner Reitsamer, «derartige Unflätigkeiten kommen in Österreich oft noch schlechter an als Korruptionsvorwürfe.» Genauso schnell, wie Kurz’ politische Karriere begonnen hat, ist sie zu Ende. «Kurz war ein Schlaucherl (eine raffinierte, schlaue Person, Anm. d. Red.), wie man bei uns auf gut Wienerisch sagt. Aber wer in der Politik ist das nicht?», fasst Strache zusammen.

