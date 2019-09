FPÖ prüft jetzt alle Strache-​​Spesen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am 14. September wählte die FPÖ auf ihrem Parteitag in Graz Norbert Hofer offiziell zum neuen Parteivorsitzenden. Mit Spannung wurde erwartet, wie viel Prozent der Strache-Nachfolger erreicht – es wurden 98,25 Prozent. Viel packender war aber, was hinter den Kulissen passierte.

Sondersitzung

Denn schon am Abend zuvor hatte der Wiener FPÖ-Landesvorsitzende Dominik Nepp zu einer Sondersitzung des aus rund 15 Personen bestehenden Landesparteivorstandes geladen. Anlass waren Gerüchte über angebliche falsche Spesenabrechnungen durch Strache, die an die Öffentlichkeit gelangen könnten.

Bei Beobachtern hatte Straches üppiger privater Lebensstil schon in der Vergangenheit immer wieder für Verwunderung gesorgt. Nach unseren Informationen verfügte er als Wiener FPÖ-Chef bis zu seinem Ausscheiden aus der Politik über ein eigenes Spesenkonto von der Landespartei.

Prall gefülltes Konto

Das Spesenkonto soll mit bis zu 10.000 Euro pro Monat gut gefüllt gewesen sein. Im Zeitraum von 2014 bis 2018 soll Strache dennoch private Rechnungen über die Partei abgerechnet haben.

Um diese angeblichen Unregelmäßigkeiten aufklären zu können, gab Nepp daher eine interne Sonderprüfung der Causa in Auftrag. Das bestätigen mehrere Sitzungsteilnehmer unabhängig voneinander unserer Zeitung.

Zudem sollen bei der Sitzung mehrere Vorstandsmitglieder auch ihren deutlichen Unmut über den früheren Parteichef geäußert haben.

(L'essentiel)