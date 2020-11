Polizei veröffentlicht Fotos von Tatwaffen

Im Zuge der umfassenden Ermittlungen nach dem Terroranschlag in Wien wurden auch die Waffen des Attentäters (20) mittels Fotodokumentation erfasst und anschließend sichergestellt. Sie werden derzeit kriminaltechnisch untersucht. Die Polizei hat diese Bilder nun sechs Tage nach dem Anschlag nun veröffentlicht.

Bei dem Sturmgewehr gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um eine «Zastava M70» handelt. Die Feuerwaffe wird in Serbien hergestellt, basiert auf der Technik des Kalaschnikow-Sturmgewehrs (AK-47 und AKM) und verschießt das Kaliber 7,62 × 39 mm. Außerdem wurden eine Pistole und eine Machete sichergestellt.

Neun Minuten nach ersten Schüssen getötet

Die Ermittlungen bezüglich der sichergestellten Waffen, insbesondere deren Herkunft, laufen auf Hochtouren. Wie Heute berichtete, soll der 20-Jährige im Juli mit einem Bekannten in die Slowakei gereist sein, um sich Munition für sein AK47-Sturmgewehr («Kalaschnikow») zu besorgen.

Weil er die nötigen Dokumente aber nicht vorweisen konnte, bekam er die Waffe nicht. Dennoch konnte sich der Nordmazedonier dann eine AK47 beschaffen, wie genau ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der 20-jährige Attentäter wurde neun Minuten nach den ersten Schüssen von Wega-Beamten erschossen.

Am 2. November ereignete sich in Wien ein bewaffneter Anschlag, der als terroristischer Akt gewertet wird. Bei dem Vorfall wurden vier Personen getötet und 22 verletzt. Der 20-jährige Attentäter wurde neun Minuten nach den ersten Schüssen von Wega-Beamten erschossen. «Es folgte einer der größten sicherheitspolizeilichen Einsätze der österreichischen Polizei seit ihrem Bestehen», so die Polizei.

(L'essentiel/Katja Fässler)