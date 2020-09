Firma der Opfer produzierte «Charlie»-​​Doku

Die Verletzten der Messerattacke in Paris sind Mitarbeiter einer Pariser Produktionsfirma, die eine Dokumentation über die Anschläge auf die «Charlie-Hebdo»-Redaktion mitproduziert hat. «Three Days Of Terror: The Charlie Hebdo Attacks» heißt die Doku, die für den US-Sender HBO, die britische BBC und den französischen Sender France 2 produziert wurde. Zeugen, Polizeibeamte und Überlebende sprechen in dem Film über die Terrorserie vom Januar 2015, bei der über mehrere Tage insgesamt 17 Menschen getötet worden, wie es auf der Webseite von «Premières Lignes» heißt.

Das Büro von «Prémieres Lignes» befindet sich in unmittelbarer Nähe der ehemaligen «Charlie-Hebdo»-Redaktion, die nach der Attacke an einen geheimen Ort umgezogen war. Zwei Mitarbeiter von «Premières Lignes» waren am Freitagmittag während einer Raucherpause bei einem Messerangriff verletzt worden.

Der Angriff sei sehr traumatisch für seine Firma – aber auch alle Unternehmen im Gebäude, sagte einer der Chefs der Agentur, Luc Hermann, dem Sender BFM TV. Er habe Schreie auf der Straße gehört – man habe sich daraufhin eingeschlossen. Bei den Opfern handele es sich um einen Mann und eine Frau, so Hermann. Es seien zwei «engagierte und bemerkenswerte Mitarbeiter».

(L'essentiel/dpa)