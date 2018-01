Frankreichs Wärter gehen auf die Barrikaden

Es ist einer der größten Gefängnisstreiks in Frankreich seit 25 Jahren: Nachdem drei Aufseher am 11. Januar von einem deutschen Häftling mit islamistischem Hintergrund mit einem Messer angegriffen wurden, riefen Gewerkschaften landesweit zum Protest auf. Am Dienstagvormittag – neun Tage nach Beginn der Streiks – waren laut dem Sender France Bleu mehr als 70 der insgesamt 188 Gefängnisse im Land ganz oder teilweise lahmgelegt. Am Montag waren Behördenangaben zufolge gar 130 Anlagen «in unterschiedlichem Maße» vom Protest betroffen.

Die wichtigsten Antworten zum Streik:

• Was sind die Forderungen des Gefängnispersonals?

Die Gewerkschaften wollen mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Stellen. Hintergrund ist die chronische Überbelegung der französischen Gefängnisse, in denen es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen auf Wärter kommt. Sie gelten als Brutstätte des Islamismus.

• Wie ist der aktuelle Stand?

Einen ersten Kompromissvorschlag der Regierung lehnten die Gewerkschaften am Samstag ab. «Uns wird nichts Konkretes angeboten», kritisierte Gewerkschaftsvertreter David Besson gegenüber dem Fernsehsender BFM-TV. Justizministerin Nicole Belloubet beteuere nur ihren guten Willen, ohne Zahlen zu nennen.

Auch am Montag gingen die Verhandlungen ohne Ergebnis zu Ende. Die nächste Runde soll am frühen Dienstagnachmittag beginnen.

• Ist eine Lösung in Sicht?

Am Montag sagte Belloubet zu «Le Monde», es sei ein «extrem schwieriges Thema». Man wolle aber zum Wohl des Personals «so schnell wie möglich» konkrete Resultate erzielen. Ein Behördensprecher sagte zu BFM-TV, man sei «sehr optimistisch».

• Wie funktionieren die Gefängnisse im Moment?

In den bestreikten Gefängnissen stellen die Wärter den Mindestdienst sicher. Sport und Freigang sind reduziert, Gerichtstermine verschoben, gefängnisinterne Aktivitäten und Besuche von Angehörigen abgesagt, wie «Le Parisien» schreibt. In einigen Anlagen haben Polizei-Einheiten den Dienst der Aufseher übernommen.

• Wie sind die französischen Gefängnisse organisiert?

Zu Beginn des Jahres 2008 hatten nach Angaben des Justizministeriums 31 der 188 Institutionen ihre Restauration und Haustechnik sowie einige Funktionen bei der Betreuung von Inhaftierten an private Anbieter ausgelagert. Für das Gefängnismanagement und die Aufsicht der Insassen bleiben die Justizbehörden zuständig.

(L'essentiel/nk)