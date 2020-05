Urlaubsreisen ab Mitte Juni wieder möglich

Reisen innerhalb Europas soll vom 15. Juni an trotz der Corona-Pandemie wieder möglich sein. Die EU-Kommission plädierte am heutigen Mittwoch dafür, die stark eingeschränkte Reisefreiheit in Europa schrittweise wiederherzustellen – vorausgesetzt die Infektionszahlen bleiben unter Kontrolle. Erste angekündigte Lockerungen einiger europäischer Länder bei den Grenzkontrollen stellen die Weichen.

Die deutsch-luxemburgische Grenze soll noch in der Nacht zum 16. Mai wieder frei passierbar sein. Außenminister Jean Asselborn hat das bevorstehende Ende der deutschen Kontrollen begrüßt und bezeichnete es als «wichtiges Signal hinsichtlich einer schrittweisen Wiederinkraftsetzung des Schengener Abkommens».

Deutschland sei auch bereit, die Grenze zu Dänemark zu öffnen, sobald Dänemark die Gespräche mit den Nachbarstaaten beendet hat, wie das deutsche Innenministerium mitteilte. Die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, der Schweiz und Österreich werden in Absprache mit diesen Ländern zwar vorerst bis zum 15. Juni verlängert, aber Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) betonte: «Wir verbinden dies mit der klaren Zielsetzung, dass wir dann ab Mitte Juni den freien Reiseverkehr wieder wollen.»

Abgestimmtes Handeln der Länder

Der 15. Juni als Stichtag sei vor allem aus Rücksicht auf Frankreich gewählt worden, sagte die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter. Insbesondere Österreich habe sich auch ein früheres Datum vorstellen können. Deutschland habe für ein abgestimmtes Handeln der Länder plädiert.

Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz kündigte an, die Grenze nach Deutschland am 15. Juni wieder vollständig zu öffnen. Schon ab Freitag soll es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben. Die Grenze zwischen Österreich und Italien bleibt wegen der dort höheren Corona-Ansteckungszahlen zunächst geschlossen – genau wie die zwischen Frankreich und Spanien.

«Das wird für niemanden von uns ein normaler Sommer, aber wenn wir alle zusammenarbeiten (...), dann werden wir nicht den ganzen Sommer zu Hause verharren müssen», kommentierte die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Margrethe Vestager, die Beschlüsse.

(L'essentiel/dpa)