Briten impfen 844.285 Personen an nur einem Tag

Davon können Behörden in Luxemburg, Deutschland oder Frankreich nur träumen: Wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Sonntagabend via Twitter verkündete, erhielten am Vortag 844.285 Briten ihre Corona-Impfung. Das entspricht 586 Impfungen pro Minute oder beinahe zehn pro Sekunde. Bereits am Freitag wurden knapp 590.000 Impfdosen verabreicht. Zum Vergleich: In der Schweiz wurden bisher rund 1,2 Millionen Impfdosen gespritzt, gut 433.000 Menschen haben bereits beide Injektionen erhalten.

Each jab brings us one step closer to normal pic.twitter.com/KBmUpMOwGY — Matt Hancock (@MattHancock) March 21, 2021

Mittlerweile ist in Großbritannien mehr als die Hälfte der erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner mindestens einmal geimpft worden, 27 Millionen Dosen wurden bislang verabreicht. Das Ziel der britischen Regierung ist es, bis Ende Juli jeden über 18 Jahre zu impfen.

(L'essentiel/trx)