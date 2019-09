Fahrerlose U-​​Bahn in Paris hält nicht mehr an

In Paris sind die U-Bahn-Linien 1 und 14 automatisch und fahren ohne Fahrer. Ein System, das meistens recht gut funktioniert, aber am Montagabend auf der Linie 1 fast zum Drama wurde, wie die französische Tageszeitung Le Parisien am Mittwoch berichtete. Die Linie geht direkt durch das Herz der französischen Hauptstadt und fährt Stationen wie die Tuilerien, das Hotel de Ville, die Champs-Élysées und La Défense an. Nicht so am Montag: Die Bahn brauste ohne Stop an den Haltestellen vorbei.

«Ich hatte Angst um mein Leben», twitterte ein Passagier. «Wir sind gerade noch einem großen Unglück entkommen», so der User weiter. Wäre die Bahn weitergefahren, «wären wir wohl irgendwann auf die Métro vor uns gekracht.» Die Pariser Verkehrsbetriebe RATP sprachen von einem «technischen Defekt», der sich am «Montag um 21.50 Uhr ereignet» hat.

#Ligne1 : on vient d’éviter un énorme accident... le train ne s’arrêter plus depuis 3 arrêts à deux doigts de prendre le métro de devant... la peur de ma vie — Thomas ?????????? (@omisapro) September 17, 2019

Die Bahn fuhr ohne Halt an den Stationen Concorde, Champs-Élysées, Clémenceau und Franklin D. Roosevelt vorbei. An der nächsten Station, Georges V., wurde sie endlich zum Stillstand gebracht. «Die Bahn wurde aus dem Netz genommen», so die RATP.

La ligne n°1 (antigrève) du métro devient dingue et saute trois stations. Ca fout les jetons quand tout sera automatisé. — Serge Vincent (@Maskloff) September 18, 2019

(L'essentiel)