Die Schweiz will ein Covid-​​Zertifikat für Clubs einführen

Tanzen und feiern in Clubs und Bars soll in der Schweiz mit einem Covid-19-Zertifikat möglich sein. Der Bundesrat hat am Mittwoch darüber informiert. Er sprach sich für eine Öffnung von Clubs, mittels einer Zugangsbeschränkung für Genesene, Gesunde und Geimpfte (GGG-Prinzip) aus.

«Wir gehen davon aus, dass eine solche Beschränkung, andere Maßnahmen wie die Maskentragpflicht, nicht mehr nötig macht. Das sind nach Monaten, durchaus positive News», sagt Alexander Bücheli, Mediensprecher von der Schweizer Bar- und Clubkommission.

Überrascht vom Bundesratsentscheid

«Das ist die erste positive Nachricht seit langem», sagt Lukas Hofstetter, Präsident des Kulturfestival St. Gallen. Er sei vom Bundesratsentscheid überrascht gewesen. «Ich habe nicht damit gerechnet, es kommt gerade noch im richtigen Moment.» Jetzt müsse nur noch das «Kleingedruckte» geregelt werden. Probleme sieht Hofstetter, der auch dem Verein «Nachtgallen» vorsteht, einzig in der Umsetzung. «Die jüngere Generation ist noch nicht geimpft. Das heißt, vieles würde über Schnelltests ablaufen. Die Jungen müssten nach dieser langen Durststrecke einen einfachen Zugang haben zu den Tests ohne große Hürden. Hierfür bräuchte es sicher in allen größeren Städten Schnelltestcenter.»

Damit das Nachtleben tatsächlich eine Perspektive erhalte, müsse jedoch noch viel passieren, sagt Bücheli gegenüber 20 Minuten. «Um eine Diskriminierung der jungen, ungeimpften Bevölkerung zu verhindern, muss der Zugang zu den Tests möglichst niederschwellig und kostenlos sein», sagt Bücheli, der auch der Bar und Clubkommission Zürich vorsteht. «Schließlich ist Ausgang für viele Menschen wichtig für die Lebenszufriedenheit».

«Der schnellste Weg aus der Krise»

Bücheli hofft, dass im Juni erste Pilotveranstaltungen in den Clubs stattfinden können, um die Umsetzbarkeit zu prüfen. «Zudem nehmen wir den Bundesrat beim Wort, dass das Zertifikat nur eine vorübergehende Maßnahme während der Stabilisierungsphase darstellt», sagt Bücheli.

«Es ist für uns grundsätzlich wohl der schnellste Weg aus der Krise», sagt Jean-Marc Lüthy von Kultur & Gastronomie Basel. «Wir fordern einfach, dass es nur eine kurzfristige Übergangslösung ist. Und um jüngere Personen nicht zu benachteiligen, muss die Integration der Test-Resultate ins Zertifikat von Anfang an sichergestellt sein.» Auch plädiert er für ein praxistaugliches System, welches beim Zutritt am Eingang leicht verifizierbar ist.

Wird das Zertifikat planmäßig eingeführt, könnte dies frühestens ab Ende Juni der Fall sein.

(L'essentiel/Lea Gnos)