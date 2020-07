Hagia Sophia wird Moschee – Gläubige feiern trotz Corona

In Istanbul haben die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee begonnen. Zahlreiche Gläubige versammelten sich am Morgen vor dem ehemaligen Museum, in dem am Mittag das erste muslimische Freitagsgebets seit der Umwandlung beginnen sollte.

Auch im Inneren der Moschee waren Gläubige versammelt, wie Fernsehbilder zeigten. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte daran teilnehmen.

Masken und Mindestabstand

Einige hatten in Zelten vor der Moschee übernachtet. Behörden forderten die Gläubigen auf, Masken zu tragen und auf den Mindestabstand zu achten. Journalisten berichteten am Vormittag von riesigen Menschentrauben, die dicht an dicht stünden. Viele Straßen wurden bereits am Vorabend für den Verkehr gesperrt. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz sein.

Vor zwei Wochen hatte das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei den Status der Hagia Sophia als Museum annulliert. Erdogan ordnete daraufhin die Nutzung als Moschee an. Die Umwandlung stieß international auf scharfe Kritik.

(L'essentiel/SDA)