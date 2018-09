«Ich werde Italien fragen, ob sie heute wieder filmen»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Premierminister Xavier Bettel hat sich am Mittwoch vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg über den Eklat zwischen Außenminister Jean Asselborn und dem italienischen Innenminister Matteo Salvini geäußert. «Ich bin enttäuscht von der österreichischen Ratspräsidentschaft. Ich hätte erwartet, dass die österreichische Regierung sagt, dass das nicht geht, wenn bei nicht-öffentlichen Sitzungen gefilmt wird», so der DP-Politiker. Bettel meinte vor Journalisten, er werde seinen italienischen Kollegen fragen, «ob sie heute wieder filmen».

Salvini und Asselborn waren vergangenen Freitag während einer EU-Konferenz zur Migration in Wien aneinander geraten. Als Salvini afrikanische Migranten mit «Sklaven» gleichsetzte, geriet Asselborn in Rage. Er unterbrach den italienischen Kollegen und sagte am Ende: «So ein Scheiß!» («Merde Alors!»). Salvinis Leute filmten die Szene mit, ohne dass Asselborn etwas davon mitbekam.

«Wir haben keine Flüchtlingskrise»

Bettel äußerte sich am Mittwoch auch über den Brexit: «Die Briten sagen, Europa müsse sich bewegen. Ich glaube, Großbritannien muss sich auch noch bewegen.» Auf eine Journalistenfrage über die Flüchtlingskrise antwortete der Regierungschef: «Wir haben eine politische Krise, keine Flüchtlingskrise. Die Zahlen sind heute niedriger als 2007!» Er verwies aber darauf, dass es wichtig sei zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten zu unterscheiden: «Wir brauchen eine geregelte Migration und sichere Grenzen.»

Jüngsten Frontex-Daten zufolge gab es bis August rund 86.500 irreguläre Grenzübertritte in die EU – rund 40 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor allem über das zentrale Mittelmeer schafft es kaum noch jemand nach Italien. Im August kamen rund 1500 Migranten nach Italien, das sind 62 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den ersten acht Monaten kamen rund 80 Prozent weniger als 2017.

(L'essentiel/jt/dpa)