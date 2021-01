«Unruhen haben nichts mit Kampf für Freiheit zu tun»

«Was ist in diese Leute gefahren?» Mit diesen Worten empört sich der niederländische Premierminister Mark Rutte über die Demonstranten, die am Sonntag gegen die nächtlichen Ausgangssperren im Kampf gegen die Corona-Pandemie in zahlreichen Städten im Land auf die Straße gingen.

«Diese Unruhen sind kriminelle Gewalt und haben nichts mit dem Kampf für Freiheit zu tun», so Rutte in einer ersten Reaktion am Montag, «Wir müssen den Kampf gegen das Virus gewinnen. Nur so können wir unsere Freiheit zurückgewinnen», so Rutte weiter.

Corona-Leugner, Fußball-Hooligans und Neo-Nazis

99 Prozent der Bürger würden verstehen, dass Maßnahmen wie Ausgangssperren notwendig seien und sich auch daran halten. An Maßnahmen wie Ausgangssperren will er nicht rütteln. «Es ist das Virus, das uns die Freiheit nimmt.» Die Polizei sprach von den schlimmsten Krawallen in 40 Jahren. Sie rechnet mit weiteren Unruhen in den kommenden Tagen.

Zu den Protesten gegen die Ausganssperren war vor allem über die sozialen Netzwerke aufgerufen worden. Die Polizei geht in ersten Analysen davon aus, dass unterschiedliche Gruppierungen sich an der Gewalt beteiligt hatten. Dazu gehörten Corona-Leugner, Fußball-Hooligans und Neo-Nazis.

Steine gegen Krankenhaus, Böller gegen Polizeipferde

In rund zehn Städten war es am Abend zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen – sogar die Militärpolizei kam zum Einsatz, etwa in Roermond und in der südöstlichen Provinz Limburg an der deutschen Grenze. Große Unruhen wurden auch aus Tilburg, Stein, Den Haag, und Apeldoorn gemeldet.

In Amsterdam ging die Polizei mit Pferden, Hunden und Schlagstöcken gegen die Demonstranten vor. In Enschede schleuderten Randalierer Steine gegen ein Krankenhaus. Mancherorts wurde mit Böllern gegen Polizeipferde geschossen. Auch Journalisten wurden angegriffen.

Besonders heftig waren die Krawalle in Eindhoven, im Osten des Landes. Der Bahnhof wurde demoliert, Läden geplündert. Golfbälle wurden gegen Polizisten geworfen und Barrikaden aus Fahrräder errichtet. «Hooligans kamen aus allen Ecken des Landes, sie hatten sich über die sozialen Medien verabredet», sagte der Bürgermeister von Eindhoven, John Jorritsma. «Wenn man auf diese Weise das Land in Brand steckt, dann ähnelt das einem Bürgerkrieg.»

«Das tut jeder Faser meines Körpers weh»

Am Morgen danach sagte Jorritsma: «Eindhoven - das ich seit Jahren baue, eine Stadt der Technologie, des Designs, der Kreativität und der Sozialpolitik - wird jetzt als Stadt des Bürgerkriegs bezeichnet. Das tut jeder Faser meines Körpers weh.»

Die Ausschreitungen hatten am Sonntagnachmittag in Amsterdam und Eindhoven begonnen. Mit Wasserwerfern und Tränengas hatte die Polizei zuvor verbotene Demonstrationen aufgelöst. Am Abend kurz vor Beginn der Ausgangssperre um 21 Uhr hatten sich die Unruhen dann auf andere Städte im ganzen Land ausgeweitet. Erst gegen Mitternacht hatte die Polizei die Lage unter Kontrolle.

Die Niederlande befinden sich bereits seit Mitte Dezember im Lockdown. Am Samstagabend war erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie die Ausgangssperre in Kraft getreten. Bis zunächst 9. Februar sind Geschäfte, Schulen und Gaststätten geschlossen, persönliche Kontakte stark eingeschränkt.

(L'essentiel/gux)