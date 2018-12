Xavier Bettel ist «bereit, Theresa May zu helfen»

Theresa May erwartet im erneuten EU-Gipfel keinen «unmittelbaren Durchbruch». Kurz vor dem Gipfel hatte sie ein Misstrauensvotum in der eigenen Partei überstanden. «Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). «Man kann natürlich darüber reden, ob es noch zusätzliche Versicherungen geben soll.»

«Wir sind bereit zu helfen», sagte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel, als er kurz vor Beginn des Gipfels vor der Presse mit seinem britischen Amtskollegen zusammenkam. May forderte «rechtliche und politische Zusicherungen». Schnelle Entscheidungen erwartete sie aber nicht. Sie hoffe jedoch, dass nun «so schnell wie möglich die Arbeiten an den notwendigen Zusicherungen beginnen können», sagte die Premierministerin.

Nordirland im Fokus

May steht seit Monaten innenpolitisch massiv unter Druck und hatte eine Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus wegen fehlender Mehrheiten verschieben müssen. Denn die Brexit-Hardliner in Mays konservativer Partei befürchten, dass das Vereinigte Königreich auf Dauer in der im Austrittsvertrag festgelegten Auffanglösung zu Nordirland gefangen bleiben könnte. Eine für das Treffen am Donnerstag vorbereitete Erklärung bekräftigt, dass die umstrittene Notlösung zur nordirischen Grenze wenn überhaupt «nur für einen kurzen Zeitraum» gelten würde.

Dieser sogenannte Backstop würde spätestens Ende 2022 greifen, wenn die EU und Großbritannien sich nicht auf eine andere Lösung einigen, um die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland zu verhindern. Das Vereinigte Königreich bliebe dann bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU.

(L'essentiel/afp)