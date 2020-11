Attentäter stammt aus einer «völlig normalen Familie»

Beim Attentat in Wien sind am Montagabend mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter der Attentäter Kujtim Fejzulai. Dieser soll seit Jahren mit der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sympathisiert haben und sei bereit gewesen, für sie in den Kampf zu ziehen.

Gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA erklärte der ehemalige Anwalt des Attentäters Nikolaus Rast, dass dieser aus einer «völlig normalen» Familie stamme. «Für mich war das ein Jugendlicher, der das Pech gehabt hat, an die falschen Freunde zu geraten», so Rast.

Der 20-Jährige hatte sowohl die österreichische sowie die nordmazedonische Staatsbürgerschaft. Wie der österreichische Innenminister Karl Nehammer sagte, habe es ein Verfahren der Wiener Behörden gegeben, um ihm den österreichischen Pass abnehmen zu können. Es habe aber wohl «zu wenige Hinweise auf das aktive Tun des Attentäter» gegeben, um das Verfahren erfolgreich abzuschließen.

«Ich wollte weg von zu Hause»

Der Wiener musste sich im Vorjahr wegen seiner Verbindung zum IS vor Gericht verantworten. Nach Medienberichten hatte sich seine Mutter wegen des Verdachts an die Behörden gewendet. Das Gericht verurteilte ihn zu 22 Monaten Haft und er musste an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen. Aus der Haft wurde er vorzeitig wegen günstiger Prognose entlassen. Demnach habe er alle getäuscht, so Rast.

Während der Pubertät begann sich Fejzulai mit dem Islam zu beschäftigen, wie die Tageszeitung Der Standard berichtet, die den Gerichtsprozess damals verfolgte. Ende 2016 sei er nach eigenen Aussagen in eine «falsche Moschee» geraten. Seine Leistungen in der Schule wurden immer schlechter, Streit mit der Mutter gab es immer öfter. «Ich wollte weg von zu Hause», erzählte er damals vor Gericht. Vom IS soll er sich ein besseres Leben erwartet haben: «Eine eigene Wohnung, eigenes Einkommen.»

