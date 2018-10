Frankreich verlängert seine Grenzkontrollen

Eigentlich sollten die stichprobenartigen Kontrollen an den französischen Grenzen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Nun werden sie aber um weitere sechs Monate bis zum 30. April 2019 verlängert. Das teilten die französischen Behörden dem EU-Rat am Freitag mit. Betroffen sind die Landesgrenzen zu Luxemburg, Belgien, Deutschland, der Schweiz, Italien und Spanien sowie die Luft- und Seegrenzen.

«Die terroristische Bedrohung ist in Frankreich nach wie vor sehr groß», heißt es seitens der französischen Regierung. «Das Jahr 2018 wurde bisher von zwei Angriffen des islamischen Staates überschattet, die in Frankreich insgesamt fünf Tote und 20 Verletzte gefordert haben.» Seit Anfang des Jahres konnten «fünf weitere Terroranschläge» verhindert werden.

Die Behörden betonen außerdem, dass «das Risiko der so genannten Rückkehrer», durch die von der Türkei und Russland angekündigte Demilitarisierung der letzten dschihadistischen Hochburg Idlib in Syrien erhöht werde. Auch angesichts der Tatsache, dass in mehreren Ländern «terroristische Zellen» aufgebaut werden, sei eine Ausweitung der Grenzkontrollen notwendig, so die Behörden.

