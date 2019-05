Bahnhof Brüssel-​​Nord wieder frei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Sprecherin der belgischen Zuggesellschaft SNCB teilte am Montagnachmitag per Twitter mit: «Die Polizei bat uns darum, den kompletten Bahnhof Brüssel-Nord zu evakuieren.» Nachdem die Züge zunächst zwar fuhren, nicht aber am Bahnhof Brüssel-Nord hielten, ist die Station nun wieder freigegeben, teilte die Zuggesellschaft bei Twitter mit.

En raison d'une alerte à la bombe les trains ne s'arrêtent pour l'instant pas en gare de Bruxelles-Nord. Veuillez suivre les ordres des autorités sur place. #SNCB pic.twitter.com/BmcddEtg2M — SNCB (@SNCB) May 27, 2019

(fj/L'essentiel)