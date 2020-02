Beschädigte Boeing landet sicher in Madrid

Ein Flugzeug mit 128 Passagieren an Bord hat wegen eines beschädigten Reifens eine Sicherheitslandung in Madrid durchgeführt. Die vom spanischen Fernsehen übertragene Landung der Air Canada-Maschine erfolgte am Montag kurz nach 19.00 Uhr ohne Probleme.

Es war am Nachmittag Richtung Toronto abgehoben. Nach einer halben Stunde meldete der Pilot jedoch technische Probleme. Deshalb kehrte er zum Startflughafen zurück. Die Rettungskräfte standen in Madrid bereit. Gegen 19.15 Uhr landete das Flugzeug sicher und ohne Probleme, wie La Verdad berichtet. Es habe kein Feuer gegeben.

Wie El Mundo schreibt, sei mindestens ein Fahrwerk und ein Triebwerk ausgefallen. Was genau passiert ist, ist noch unklar. Es sei möglich, dass Teile des Fahrwerks abgefallen und ins Triebwerk geraten seien. Beim Start soll ein Reifen geplatzt sein.

We will be landing in an hour. It is a tire that went into the engine. We still have other tires and a military plane just checked us out to make sure all was ok. pic.twitter.com/iAdhzQCxh5— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020

Im Flugzeug saßen 128 Passagiere. Stundenlang kreiste die Maschine über der spanischen Hauptstadt, um Treibstoff zu verbrennen. Ein Sprecher von Air Canada sagte zu Sky News: «Das Flugzeug ist dafür gemacht, auch mit einem Triebwerk fliegen zu können, und unsere Piloten sind für diese Situation trainiert.»

Flight #AC837 has been holding for more than 3 hours in order to reduce landing weight.According to @ENAIRE to aircraft plan to land at Madrid Barajas Airport around 19:30 local timehttps://t.co/d1lAaHTqNz pic.twitter.com/0j0rDaiP9o— Flightradar24 (@flightradar24) February 3, 2020

Der Kapitän habe die Passagiere darauf hingewiesen, dass sie in Madrid landen würden, nachdem genug Treibstoff verbrannt sei, schreibt El Pais. Es sei alles unter Kontrolle, man habe lediglich ein Rad verloren.

Ein Mann, der nach eigenen Angaben im Flugzeug saß, schrieb, dass kurz nach dem Start ein lauter Knall unter ihm zu hören gewesen sei. «Dann sah ich Rauch und Flammen aus dem linken Triebwerk kommen.»

#AC837 so just at take off there was a huge bang under my seat and then I saw smoke and flames from the left engine. This pic is from a quick video I took and one frame shows the fire for a split second. pic.twitter.com/f67Tp43XI6— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020

Laut El Mundo handelt es sich beim betroffenen Flugzeug um eine 30 Jahre alte Boeing 767. Wie Bilder auf Twitter zeigen, sind auch Militärjets abgehoben, um die Maschine in Augenschein zu nehmen.

«Es ist alles völlig ruhig hier an Bord», sagte ein Passagier in einem Radiointerview, als die Maschine noch in der Luft war. Man habe kurz nach dem Start «so etwas wie einen Schlag» gehört, aber die Besatzung habe alle Passagiere schnell beruhigt und erklärt, es liege keine Gefahr vor. Man kehre aus reiner Vorsicht nach Madrid zurück.

Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez schrieb auf Twitter, dass er die Landung verfolge:

Muy atento al operativo establecido para realizar el aterrizaje del vuelo de Air Canada. Todos los profesionales del Aeropuerto de Barajas, los servicios de emergencia y las FCSE están preparadas y altamente capacitadas para garantizar la seguridad en este tipo de incidencias. https://t.co/GJFAT2i9jF— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2020

Sprecher der Luftbehörden äußerten Kritik an einigen Medien. Durch die stundenlange Live-Berichterstattung hätten Angehörige und Freunde der Passagiere beunruhigt werden können. Derartige Sicherheitslandungen ohne größere Risiken seien nicht selten.

Wegen der Sichtung von Drohnen war der Madrider Flughafen am Montagnachmittag für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt worden. Mit diesem Zwischenfall hatten die Probleme am Flugzeug von Air Canada nach bisherigen Informationen nichts zu tun.

(L'essentiel/vro/chk/sda)