Polen ruft wegen Flüchtlingen Grenzalarm aus

Polen hat nach Berichten über eine große Gruppe von Migrantinnen und Migranten und Flüchtenden seine Sicherheitsmaßnahmen an der Grenze mit Belarus intensiviert. Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes, Ewelina Szczepanska, erklärte am Montag, die Präsenz von Grenzwächtern, Polizei und Militär an der Grenze sei erhöht worden. Auf online kursierenden Videos sei zu sehen, wie sich Migrantinnen und Migranten dem Grenzübergang Kuznica im Nordosten des Landes näherten, erklärte sie. Wie «Bild» schreibt, habe der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko mehr als tausend Flüchtende an die Grenze geschickt.

Am Mittag soll es in Warschau eine Krisensitzung geben. Thema soll ein erwarteter Maßendurchbruch an der Grenze sein und wie die polnischen Grenzschutztruppen darauf reagieren würden. Es herrscht Grenz-Alarm.

Grenzschutz verstärkt

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak erklärte auf Twitter, es würden nunmehr 12.000 Soldatinnen und Soldaten an der Grenze eingesetzt – 2000 mehr als je zuvor. Weitere Kräfte seien in Alarmbereitschaft versetzt. Sein Ministerium sei zusammen mit dem Innenministerium, das für die Polizei und den Grenzschutz zuständig ist, «bereit, die polnische Grenze zu verteidigen». Er teilte ein Video, das eine große Gruppe von Menschen an der Grenze zu zeigen schien.

Die Situation ist angespannt. Seit Monaten lasse Lukaschenko Flüchtende aus dem Iran, Irak, Syrien, Afghanistan, Afrika und Asien einfliegen. Dies, um die Länder Polen und Deutschland zu schwächen.

Polen schickt Flüchtende zurück

Seit dem Sommer verzeichnet Polen ein vermehrtes Aufkommen von Migrantinnen und Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika, die versuchen, in die EU zu gelangen. Polen blockiert diese Versuche oder schickt jene, die es über die Grenze schaffen, zurück nach Belarus.

Warschau und die EU sprechen mit Blick auf die vermehrten Ankünfte von einer organisierten belarussischen Aktion, die zum Ziel habe, die EU als Vergeltungsmaßnahme für Sanktionen zu destabilisieren. Der polnische Grenzschutz hat von Zwischenfällen berichtet, bei denen sich belarussische Kräfte feindselig verhalten oder polnischen Kräften auf der anderen Seite der Grenze gedroht haben sollen.

(L'essentiel/Angela Rosser)